asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Yasal mülkiyet

Asis Mimarlık Peyzaj A.Ş. yaşam alanlarınızı doğa ile buluşturmak amacıyla 2000 yılından bu yana hizmet vermektedirDünya da ve ülkemizde hızla tahrip edilen yeşil alanların ve tüketilen doğal kaynakların öneminin bilincinde olarak, yeşil alanlarımızı korumak ve çoğaltmak amacıyla profosyenel ekibimizle; İnsan, doğa ve kullanılabilir yaşam alanı çerçevesinde hizmet vermekteyiz.Uygulanan bu alanların devamlılığını ve her mevsim yaşanılır kılınmasını peyzaj mimarlarımız ve tecrübeli bahçıvanlardan oluşan bakım ekibimiz tarafından sağlıyoruz.