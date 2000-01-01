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asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
Bahçe Ürünleri Istanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • Sultan Konakları Villa Projesi Tasarımı Ve Uygulaması, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Modern Bahçe
    Sultan Konakları Villa Projesi Tasarımı Ve Uygulaması, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Modern Bahçe
    Sultan Konakları Villa Projesi Tasarımı Ve Uygulaması, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Modern Bahçe
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    Sultan Konakları Villa Projesi Tasarımı Ve Uygulaması
    Pelican Hill Residance Tasarım Ve Uygulama, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Asyatik Bahçe
    Pelican Hill Residance Tasarım Ve Uygulama
    Asis Mimarlik, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Modern Havuz
    Asis Mimarlik, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Akdeniz Havuz
    Asis Mimarlik, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Modern Bahçe
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    Asis Mimarlik
    Hizmetler
    peyzaj uygulama ve peyzaj tasarım
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    cumhuriyet cad no47 tuzla
    34940 Istanbul
    Türkiye
    +90-2163481122 www.asismimarlik.com.tr
    Yasal mülkiyet

    Asis Mimarlık Peyzaj A.Ş. yaşam alanlarınızı doğa ile buluşturmak amacıyla 2000 yılından bu yana hizmet vermektedirDünya da ve ülkemizde hızla tahrip edilen yeşil alanların ve tüketilen doğal kaynakların öneminin bilincinde olarak, yeşil alanlarımızı korumak ve çoğaltmak amacıyla profosyenel ekibimizle; İnsan, doğa ve kullanılabilir yaşam alanı çerçevesinde hizmet vermekteyiz.Uygulanan bu alanların devamlılığını ve her mevsim yaşanılır kılınmasını peyzaj mimarlarımız ve tecrübeli bahçıvanlardan oluşan bakım ekibimiz tarafından sağlıyoruz.

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