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PLATİL
Mobilya & Aksesuarlar Esenler
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    • Koltuk Takımları, PLATİL PLATİL İç Dekorasyon
    Koltuk Takımları

    1986 yılından beri hizmetinizde olan Platil artık evinizde, cebinizde ve her yerde. 1986 yılından beri beyaz eşya, mobilya sektöründe zirve markalarla çalışmış Platil şimdi de Samsung, Nill's, Weltew, Ergül, Vrl Mobilya ve birçok şık, kaliteli markalarla ve ürünlerle E-Ticaret ve Blog siteleri üzerinden sizlere her yerden hizmet etmeye devam edecek.

    Hizmetler
    Mobilya Satış Beyaz Eşya Satış
    Hizmet alanları
    Mobilya ve esenler
    Adres
    Atışalanı caddesi no:58
    34210 Esenler
    Türkiye
    +90-2126453232 www.platil.com.tr
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