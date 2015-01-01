konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

konseptDE Peyzaj, Demet Üstün ve Elif Eriş tarafından Yalova'da kurulmuştur.

konseptDE Peyzaj’ın misyonu; Sıradışı, fark yaratan peyzaj tasarım projeleri, profesyonel uygulamaları ile müşterilerine huzurlu yaşam alanları ve güvenilir hizmet kalitesi sunarak, hayalleri tasarımla gerçeğe dönüştürmektir.

Tecrübeli ve konusunda eğitimli profesyonel kadrosu ile konseptDE; peyzaj projelendirme, uygulama ve bahçe bakım hizmetleri vermektedir. Fidanlık bölümünde iç ve dış mekan bitkilerinin üretimi ve satışı da yapılmaktadır.