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konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
Peyzaj Mimarları Yalova
Genel Bakış 53Projeler (53) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (11)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Peyzaj Projelendirme &Uygulama, konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. Modern Bahçe
    Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Peyzaj Projelendirme &Uygulama, konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. Modern Bahçe
    Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Peyzaj Projelendirme &Uygulama, konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. Modern Bahçe
    +13
    Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Peyzaj Projelendirme &Uygulama
    CEM TİCARET Peyzaj Uygulama, konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. Ön avlu
    CEM TİCARET Peyzaj Uygulama, konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. Ön avlu
    CEM TİCARET Peyzaj Uygulama, konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. Ön avlu
    +1
    CEM TİCARET Peyzaj Uygulama
    AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ Çamlık Alan & Peyzaj Projelendirme , konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
    AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ Çamlık Alan & Peyzaj Projelendirme , konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
    AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ Çamlık Alan & Peyzaj Projelendirme , konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
    +17
    AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ Çamlık Alan & Peyzaj Projelendirme
    AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ Kantin bölgesi , konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. BahçeAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ Kantin bölgesi , konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. BahçeAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ Kantin bölgesi , konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. BahçeAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ Kantin bölgesi
    M.İ Özel Konut Peyzaj Uygulaması, konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. Ön avlu
    M.İ Özel Konut Peyzaj Uygulaması, konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. Ön avlu
    M.İ Özel Konut Peyzaj Uygulaması, konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. Ön avlu
    +1
    M.İ Özel Konut Peyzaj Uygulaması
    SAKSI UYGULAMALARI, konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. İç Dekorasyon
    SAKSI UYGULAMALARI, konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. İç Dekorasyon
    SAKSI UYGULAMALARI, konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. İç Dekorasyon
    +7
    SAKSI UYGULAMALARI
    Hepsini göster: 53 proje

    konseptDE Peyzaj, Demet Üstün ve Elif Eriş tarafından Yalova'da kurulmuştur.
    konseptDE Peyzaj’ın misyonu; Sıradışı, fark yaratan peyzaj tasarım projeleri, profesyonel uygulamaları ile müşterilerine huzurlu yaşam alanları ve güvenilir hizmet kalitesi sunarak, hayalleri tasarımla gerçeğe dönüştürmektir.

    Tecrübeli ve konusunda eğitimli profesyonel kadrosu ile konseptDE; peyzaj projelendirme, uygulama ve bahçe bakım hizmetleri vermektedir. Fidanlık bölümünde iç ve dış mekan bitkilerinin üretimi ve satışı da yapılmaktadır.

    Hizmetler
    Peyzaj Projelendirme, uygulama, ve Bahçe Bakımı
    Hizmet alanları
    Peyzaj Mimarlığı ve YALOVA
    Adres
    Yalova-Bursa Yolu 4. km 184/1
    77200 Yalova
    Türkiye
    +0902268253311 www.konseptde.com

    Değerlendirmeler

    safak ustun safak ustun
    Bahce duzenlemesi adına guzel bir calisma olmus detaylara ozenilmesini begendim
    yaklaşık 3 yıl önce
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    ismail20212
    Villa Bahçe peyzajı
    3 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Haziran 2018
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    ridvan77
    Villamın bahçe peyzajını çok güzel yaptılar. Harika oldu. Ellerine emeklerine sağlık.
    3 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Eylül 2018
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