konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

konseptDE Peyzaj, Demet Üstün ve Elif Eriş tarafından Yalova'da kurulmuştur.
konseptDE Peyzaj’ın misyonu; Sıradışı, fark yaratan peyzaj tasarım projeleri, profesyonel uygulamaları ile müşterilerine huzurlu yaşam alanları ve güvenilir hizmet kalitesi sunarak, hayalleri tasarımla gerçeğe dönüştürmektir.
Tecrübeli ve konusunda eğitimli profesyonel kadrosu ile konseptDE; peyzaj projelendirme, uygulama ve bahçe bakım hizmetleri vermektedir. Fidanlık bölümünde iç ve dış mekan bitkilerinin üretimi ve satışı da yapılmaktadır.
- Hizmetler
- Peyzaj Projelendirme, uygulama, ve Bahçe Bakımı
- Hizmet alanları
- Peyzaj Mimarlığı ve YALOVA
- Adres
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Yalova-Bursa Yolu 4. km 184/1
77200 Yalova
Türkiye
+0902268253311 www.konseptde.com