Bross Home Fabrics / Microser Home-Office-Project Fabrics

TASARIM VE SANATIN BULUŞMASI SLOGANIYLA YOLUMUZA GÜÇLÜ ADIMLARLA DEVAM EDİYORUZ



Yaşadığınız mekanları giydirerek, onlara yepyeni karakterler kazandıran Bross Home, renklerin oluşturduğu cazibeyi göz kamaştırıcı desenlerle süslüyor. Ruby kırmızısı damask kumaşlardan, floral desenlere, yalın ve dinlendirici avangart modellerden, kaygısız bir özgürlüğe taşıyan modern tasarımlara değin tercih edilen koleksiyonlar ve çarpıcı modeller. Romantizm katılmış gizemli ve cesur renkleriyle hayalini kurduğunuz coşkuyu yaşıyor, pırıltılı aksesuarlar ve klasik yorumlarla tarihin ve görkemli dönemlerin ihtişamlı atmosferini yakalıyorsunuz. Ortamın ana teması haline gelen göz alıcı bir asalet ve güzellik sunan Bross Home, açık renkli ve dokulu kumaşlarla doğadaki çeşitliliği yansıtıyor. Mekana haraketlilik getirmek için çok sayıda modern stile sahip tasarım ve klasik desen seçeneği sunan Bross Kumaş, dokunulduğunda ayrıcalığı hissedilen bir konfora sahip. Bu hisse varmısınız?