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BROSSHOME
Tekstil & Kaplamalar Istanbul
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    •                                        Bross Home Fabrics / Microser Home-Office-Project Fabrics

           TASARIM VE SANATIN BULUŞMASI SLOGANIYLA YOLUMUZA GÜÇLÜ ADIMLARLA DEVAM EDİYORUZ
       

        Yaşadığınız mekanları giydirerek, onlara yepyeni karakterler kazandıran Bross Home, renklerin oluşturduğu cazibeyi göz kamaştırıcı desenlerle süslüyor. Ruby kırmızısı damask kumaşlardan, floral desenlere, yalın ve dinlendirici avangart modellerden, kaygısız bir özgürlüğe taşıyan modern tasarımlara değin tercih edilen koleksiyonlar ve çarpıcı modeller. Romantizm katılmış  gizemli ve cesur renkleriyle hayalini kurduğunuz coşkuyu yaşıyor, pırıltılı aksesuarlar ve klasik yorumlarla tarihin ve görkemli dönemlerin ihtişamlı atmosferini yakalıyorsunuz. Ortamın ana teması haline gelen göz alıcı bir asalet ve güzellik sunan Bross Home, açık renkli ve dokulu kumaşlarla doğadaki çeşitliliği yansıtıyor. Mekana haraketlilik getirmek için çok sayıda modern stile sahip tasarım ve klasik desen seçeneği sunan Bross Kumaş, dokunulduğunda ayrıcalığı hissedilen bir konfora sahip. Bu hisse varmısınız?

    Hizmetler
    • İç mimari projelerde
    • proje yapan firmalarla işbirliği yapmak.
    Hizmet alanları
    Turkey and World
    Adres
    Masko Mobilyacılar sitesi 1-A Blok No:11 ikitelli-Başakşehir
    34305 Istanbul
    Türkiye
    +90-5413085766 www.brosskumas.com
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