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Erdem Dekorasyon
Boyacılar Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Teklifler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Hizmetler

  • boya badana
  • sedef boya
  • diğer boya uygulamaları
  • anahtar teslim
  • alçıpan işleri
  • asma tavan
  • kartonpiyer
  • stropiyer
  • pvc pencere kapı işleri
  • komple daire tadilat ve dekorasyon işler

Projeler

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    • boya badana, sedef boya ve tüm boya badana işleri, Erdem Dekorasyon Erdem Dekorasyon Ticari alanlar Gümüş/Altın Turuncu
    boya badana, sedef boya ve tüm boya badana işleri

    İstanbulda hizmet veren Erdem Dekorasyon, boya badana , sedef boya, diğer boya uygulamaları, boya badana, alçıpan işleri, asma tavan, kartonpiyer, stropiyer, pvc pencere kapı işleri, komple daire tadilat ve dekorasyon işleri bilumum tüm tadilat ve dekorasyon hizmetlerini vermektedir. Sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübemiz ile TEMİZ ÇALIŞMA prensibi ile hizmet vermekteyiz. Firmamız kurulduğu günden bugüne, çok fazla yol kat eden, müşteri memnuniyetini ve ürün kalitesini ön planda tutarak, sürekli büyüme hedefleri doğrultusunda, siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için "ERDEM DEKORASYON" adı altında yeni yatırımlar yapmıştır. -Firmamız giderek büyüyen yapısının ve iş hacminin gereği olarak, kurumsallaşma sürecini başlatmış, sahasındaki teknolojik gelişmeleri izleyerek ve uygulayarak rekabet gücünü arttırmayı hedeflemiştir.

    Hizmet alanları
    • boya
    • tadilat
    • dekorasyon
    • istanbul
    Adres
    HARAMİDERE SAN.SİT N BLOK NO:313 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
    34070 Istanbul
    Türkiye
    +90-5533494552 www.alciboyatadilat.com

    Değerlendirmeler

    Duvar kağıdı bizden sorulur
    verdiginiz fotoğraf yanlış doğrusu bu
    3 yıldan fazla önce
    Melih Akkaya
    İyi bir esnaf
    yaklaşık 4 yıl önce
    Yusuf KARABACAK
    Dekor icin iyi
    3 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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