İstanbulda hizmet veren Erdem Dekorasyon, boya badana , sedef boya, diğer boya uygulamaları, boya badana, alçıpan işleri, asma tavan, kartonpiyer, stropiyer, pvc pencere kapı işleri, komple daire tadilat ve dekorasyon işleri bilumum tüm tadilat ve dekorasyon hizmetlerini vermektedir. Sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübemiz ile TEMİZ ÇALIŞMA prensibi ile hizmet vermekteyiz. Firmamız kurulduğu günden bugüne, çok fazla yol kat eden, müşteri memnuniyetini ve ürün kalitesini ön planda tutarak, sürekli büyüme hedefleri doğrultusunda, siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için "ERDEM DEKORASYON" adı altında yeni yatırımlar yapmıştır. -Firmamız giderek büyüyen yapısının ve iş hacminin gereği olarak, kurumsallaşma sürecini başlatmış, sahasındaki teknolojik gelişmeleri izleyerek ve uygulayarak rekabet gücünü arttırmayı hedeflemiştir.