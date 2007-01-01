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Depardizayn
Tasarımcılar Istanbul
Genel Bakış 0Projeler (0) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (14)
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    DEPAR HOME

    Depar Home - Bir çok tasarım senaryosu için hazırlanmış tamamen özgün, el yapımı silikon kalıp ve beton saksıların hazırlandığı yerdir. Eğer Siz de bu şık endüstriyel  tarzın evinizde ya da ofisinizde esintilerini hayal ediyorsanız, doğru yerdesiniz demektir.  Burada hayallerinizi süsleyebilecek, ihtiyaçlarınızı karşılayacak değişik tasarım çeşitleri bulabileceksiniz. Depar Home 2007 senesinde doğdu ve günümüzde silikon kalıplar,beton saksılar,masa düzenleyiceleri, duvar süsleri gibi geniş yelpazeli ürün çeşitlerini gururla sunarak  bu günlere geldi. Depar Home silikon kalıplarını en rahat kullanıma  uyarlanmış şekillerinden hazırlanmaktadır. 

    Tasarımın özgün  görünümünden ödün vermeden yüksek standartlı ürünler sunma kapasitesini yetenekleri ile birleştirmesi Deparın büyüleyici özelliklerinden biridir.  Çevreye duyarlı ürünler üretmek için biz ekstra çaba göstermekteyiz. Size uzun seneler eşlik edecek verimli, mutlu ve özgün el yapımı olan ürünleri tasarlamak bizim üretim politikamızın merkezinde durmaktadır.  Kullandığımız bütün malzemeler yüksek kaliteli parçalardan oluşmaktadır. Depar Home   standart  tasarımlarının yanı sıra , İç mimar  ve Mimarların özel ihtiyaçlarına göre de  projeler de üretmektedir. Zamanınız ve ilginiz için teşekkür ederiz.  Tasarımlarımızın şahsınıza ve ihtiyaçlarınıza uyacağını umarız. Bizim distribütörlüğümüzü üstlenen kıymetli dostlarımız var ki, onlar dilimizin dönebileceği kadar güzel sözleri hak ediyorlar. Depar Home tasarımlarını evi  veya iş yeri için tercih eden herkese derin şükranlarımızı ifade eder ve size ilham verecek modelleri  daha uzun seneler boyunca tasarlamayı ve üretmeyi umarız. Keyfini çıkarın.

    Hizmetler
    • Proje
    • tasarım
    • uygulama
    • İmalat
    Hizmet alanları
    Kreatif imalat Kültürünü Destekler.
    Adres
    Merkez Mah. Merkez Camii Sok., Ahmet Taner KIŞLALI Cad. No:6 Erdal İş Merkezi Kat:, Avcılar
    34310 Istanbul
    Türkiye
    +90-2126941201 www.deparhome.com

    Değerlendirmeler

    sevar.sh
    Silikon Kalıp
    3 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Ocak 2019
    Düzenle
    Büşra Kal
    Oldukça kaliteli firma, ürünleri mükemmel ayrıca bilgilendirme çok iyi Sinan Beye ve ekibine teşekkür ederim 🙏
    5 ay önce
    Büşra Beyazıt
    Sinan bey ve ekibi tüm sorunlarımıza cevap verdi. Silikon kalıplar ve denfix ürününden memnunuz. Yaklaşık olarak 3 yıldır beton saksı üretimi yapıyoruz. 3 yıl önce aldığımız silikon kalıplarla binlerce ürün almışızdır. Ve hala aynı kalıpları kullanıyoruz. Doğru kullanımla sizlerde binlerce ürün çıktısı alabilirsiniz.
    6 ay önce
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