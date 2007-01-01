Depardizayn

DEPAR HOME

Depar Home - Bir çok tasarım senaryosu için hazırlanmış tamamen özgün, el yapımı silikon kalıp ve beton saksıların hazırlandığı yerdir. Eğer Siz de bu şık endüstriyel tarzın evinizde ya da ofisinizde esintilerini hayal ediyorsanız, doğru yerdesiniz demektir. Burada hayallerinizi süsleyebilecek, ihtiyaçlarınızı karşılayacak değişik tasarım çeşitleri bulabileceksiniz. Depar Home 2007 senesinde doğdu ve günümüzde silikon kalıplar,beton saksılar,masa düzenleyiceleri, duvar süsleri gibi geniş yelpazeli ürün çeşitlerini gururla sunarak bu günlere geldi. Depar Home silikon kalıplarını en rahat kullanıma uyarlanmış şekillerinden hazırlanmaktadır.

Tasarımın özgün görünümünden ödün vermeden yüksek standartlı ürünler sunma kapasitesini yetenekleri ile birleştirmesi Deparın büyüleyici özelliklerinden biridir. Çevreye duyarlı ürünler üretmek için biz ekstra çaba göstermekteyiz. Size uzun seneler eşlik edecek verimli, mutlu ve özgün el yapımı olan ürünleri tasarlamak bizim üretim politikamızın merkezinde durmaktadır. Kullandığımız bütün malzemeler yüksek kaliteli parçalardan oluşmaktadır. Depar Home standart tasarımlarının yanı sıra , İç mimar ve Mimarların özel ihtiyaçlarına göre de projeler de üretmektedir. Zamanınız ve ilginiz için teşekkür ederiz. Tasarımlarımızın şahsınıza ve ihtiyaçlarınıza uyacağını umarız. Bizim distribütörlüğümüzü üstlenen kıymetli dostlarımız var ki, onlar dilimizin dönebileceği kadar güzel sözleri hak ediyorlar. Depar Home tasarımlarını evi veya iş yeri için tercih eden herkese derin şükranlarımızı ifade eder ve size ilham verecek modelleri daha uzun seneler boyunca tasarlamayı ve üretmeyi umarız. Keyfini çıkarın.