Güdü ART DESIGN

GÜDÜ tasarım Öncelikle Güdü'nün sözlük anlamına bakalım. Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran ve sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç anlamında kullanılır. Yani bir anda geliveren herşey GÜDÜ...

GÜDÜ tüm ahşap işler, aydınlatmalar,t shirtlerle kapılarını açtı ve sizleri bekliyor... Hepsi eşsiz hepsi şaşırtan ve hepsi az sayıda GÜDÜ'den tasarımlar