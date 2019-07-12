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Lego İç Mimarlık &amp; İnşaat Dekorasyon
Mimarlar Ankara, Türkiye
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (17)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Yazılım Ofisi Tasarım ve Uygulaması, Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Modern Çalışma Odası Aluminyum/Çinko Gri
    Yazılım Ofisi Tasarım ve Uygulaması, Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Modern Çalışma Odası Kuvars Siyah
    Yazılım Ofisi Tasarım ve Uygulaması, Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Modern Çalışma Odası Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    +14
    Yazılım Ofisi Tasarım ve Uygulaması
    Büyükelçilik Makam Odası, Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Klasik Çalışma Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
    Büyükelçilik Makam Odası, Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Klasik Çalışma Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
    Büyükelçilik Makam Odası, Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Klasik Çalışma Odası İşlenmiş Ahşap Ahşap rengi
    +12
    Büyükelçilik Makam Odası
    Millet Kıraathanesi, Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Klasik Sergi Alanları Ahşap Ahşap rengi
    Millet Kıraathanesi, Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Klasik Sergi Alanları Ahşap Ahşap rengi
    Millet Kıraathanesi, Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Klasik Sergi Alanları Ahşap Ahşap rengi
    +5
    Millet Kıraathanesi
    Nish İstanbul Makam Ofisi, Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Ofis Alanları & Mağazalar Masif Ahşap Ahşap rengi
    Nish İstanbul Makam Ofisi, Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Ofis Alanları & Mağazalar Masif Ahşap Kahverengi
    Nish İstanbul Makam Ofisi, Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Ofis Alanları & Mağazalar Masif Ahşap Ahşap rengi
    +5
    Nish İstanbul Makam Ofisi
    Çayyolu Daire Projesi, Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Modern Oturma Odası Masif Ahşap Bej
    Çayyolu Daire Projesi, Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları Masif Ahşap Bej
    Çayyolu Daire Projesi, Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Modern Oturma Odası Masif Ahşap Bej
    +24
    Çayyolu Daire Projesi
    İncek Daire Projesi, Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Modern Yemek Odası Ahşap Kahverengi
    İncek Daire Projesi, Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap Bej
    İncek Daire Projesi, Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Lego İç Mimarlık & İnşaat Dekorasyon Modern Çalışma Odası Ahşap Kahverengi
    +12
    İncek Daire Projesi
    Hepsini göster: 8 proje

    Lego İnşaat tüm taahhüt, yatırım ve tadilat projelerinde modern yönetim teknikleri kullanmayı, piyasada kendini kanıtlamış, kalitesi belgelenmiş malzeme ve işçiliği tercih ederek projelerini zamanında tamamlamayı temel politikası olarak benimsemiş ve 2014 yılında faaliyete geçmiştir.


    Hizmetler
    • İnşaat
    • Dekorasyon
    • İç Mimarlık
    • 3D Max
    Hizmet alanları
    Ankara ve Türkiye
    Adres
    West Gate Rezidans Konutkent Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 391 C Blok No: 205 Çankaya
    06810 Ankara, Türkiye
    Türkiye
    +90-3122845346 legorasyon.com

    Değerlendirmeler

    Batuhan Şuta
    Evime her girdiğimde tekrar elinize sağlık diyorum
    2 yıldan fazla önce
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    Burak Şahin Burak Şahin
    Ankara'da işini titizlikle yapan bir firma teşekkürlerimizi iletiyoruz.
    2 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Haziran 2019
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    Semih ERTAŞ Semih ERTAŞ
    İşini iyi yapan ve yaratıcı bir ekibe sahip olan bir firma. Kendi salonum için yaptırmış olduğum tasarım ve uygulama için tekrar teşekkür ederim.
    2 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Eylül 2017
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    Tüm 17 değerlendirmelerini göster
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