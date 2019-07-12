Lego İnşaat tüm taahhüt, yatırım ve tadilat projelerinde modern yönetim teknikleri kullanmayı, piyasada kendini kanıtlamış, kalitesi belgelenmiş malzeme ve işçiliği tercih ederek projelerini zamanında tamamlamayı temel politikası olarak benimsemiş ve 2014 yılında faaliyete geçmiştir.
- Hizmetler
- İnşaat
- Dekorasyon
- İç Mimarlık
- 3D Max
- Hizmet alanları
- Ankara ve Türkiye
- Adres
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West Gate Rezidans Konutkent Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 391 C Blok No: 205 Çankaya
06810 Ankara, Türkiye
Türkiye
+90-3122845346 legorasyon.com