Karatay Mimarlık Ltd. Şti.

KARATAY Mimarlık Mühendislik Ltd. Şti. sektörel faaliyetlerde bütüncül yaklaşım

prensibini, faaliyette bulunduğu İnşaat Sektöründe hayata geçirmeyi başlıca hedef olarak kabul etmektedir. Bu hedef doğrultusunda firma organizasyonu aşağıda belirtildiği gibi dört ana fonksiyona yönelmiştir;

1. TASARIM-PROJE VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

2. İNŞAAT TAAHHÜT (UYGULAMA) HİZMETLERİ

3. İÇ MEKAN TASARIM HİZMETLERİ

4. PROJE YÖNETİMİ HİZMETLERİ

1. Tasarım - Proje ve Müşavirlik Hizmetleri: Sanayi tesisi, ticari alan, konut, okul, hastane, avm gibi çeşitli ölçekteki binaların Mimari, Statik, Makine ve Elektrik Mühendisliği yapı tasarım, projelendirme, röleve, tadilat projesi hizmetlerinin tamamı firmamız tarafından müşterilerimize sunulabilmektedir. Görsel canlandırma ve üç boyutlu sunumlar mimari tasarım faaliyetinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir.

2. İnşaat Taahhüt Hizmetleri : Karatay Mimarlık İnş. tüm yapım hizmetlerini kapsayacak ve anahtar teslimi uygulamaları gerçekleştirecek şekilde yapılanmıştır. Bursa’da çeşitli kurumsal firmaların çözüm ortağı olan firmamız, bu sistemde müşteriye proje ve uygulama hizmetinin tek elden vererek, proje ve uygulama arasındaki kopukluğu gidermeyi hedeflemiştir.. Farklı disiplinlerin bir arada çalışması ve koordinasyonu neticesinde KARATAY Mimarlık, taahhüd alanında etkin çözümler ve bütüncül yaklaşımlar üretebilmektedir.

3. İç mekan tasarımı hizmetlerinde başlıca hedefimiz; özgün, amaca uygun, kaliteli ve doğru tasarımı, doğru malzemeyle ve doğru uygulamacılarla bir araya getirmektir.

4. Proje yönetimi, hedef, maliyet ve zaman kriterlerine uygun eldeki kaynakları verimli bir şekilde programlama ve süreçleri kontrol etmektir. Karatay Mimarlık projenize bir iş programı oluşturur, teklif ve sözleşme sürecini yönetir, işin üretimini denetler, projenin doğru ve zamanında teslim edilmesini sağlar.