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LDP Mimarlık Ltd.Şti.
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Morgan Evi, LDP Mimarlık Ltd.Şti. LDP Mimarlık Ltd.Şti. Modern Evler
    Morgan Evi, LDP Mimarlık Ltd.Şti. LDP Mimarlık Ltd.Şti. Modern Bahçe
    Morgan Evi, LDP Mimarlık Ltd.Şti. LDP Mimarlık Ltd.Şti. Modern Balkon, Veranda & Teras
    +3
    Morgan Evi
    Yaman Evi, LDP Mimarlık Ltd.Şti. LDP Mimarlık Ltd.Şti. Modern Evler
    Yaman Evi, LDP Mimarlık Ltd.Şti. LDP Mimarlık Ltd.Şti. Ön avlu
    Yaman Evi, LDP Mimarlık Ltd.Şti. LDP Mimarlık Ltd.Şti. Villa
    Yaman Evi
    Davut Konutlari, LDP Mimarlık Ltd.Şti. LDP Mimarlık Ltd.Şti. Apartman
    Davut Konutlari, LDP Mimarlık Ltd.Şti. LDP Mimarlık Ltd.Şti. Apartman
    Davut Konutlari, LDP Mimarlık Ltd.Şti. LDP Mimarlık Ltd.Şti. Apartman
    +7
    Davut Konutlari
    Diyar Evi, LDP Mimarlık Ltd.Şti. LDP Mimarlık Ltd.Şti. Villa
    Diyar Evi, LDP Mimarlık Ltd.Şti. LDP Mimarlık Ltd.Şti. Villa
    Diyar Evi, LDP Mimarlık Ltd.Şti. LDP Mimarlık Ltd.Şti. Villa
    +6
    Diyar Evi
    MRH Otel ve Ofis Kuleleri, LDP Mimarlık Ltd.Şti. LDP Mimarlık Ltd.Şti. Ticari alanlar
    MRH Otel ve Ofis Kuleleri, LDP Mimarlık Ltd.Şti. LDP Mimarlık Ltd.Şti. Ticari alanlar
    MRH Otel ve Ofis Kuleleri, LDP Mimarlık Ltd.Şti. LDP Mimarlık Ltd.Şti. Ticari alanlar
    +4
    MRH Otel ve Ofis Kuleleri
    Uzundere Cemevi ve Sosyokültürel Merkez, LDP Mimarlık Ltd.Şti. LDP Mimarlık Ltd.Şti. Ticari alanlar Beton
    Uzundere Cemevi ve Sosyokültürel Merkez, LDP Mimarlık Ltd.Şti. LDP Mimarlık Ltd.Şti. Ticari alanlar Ahşap
    Uzundere Cemevi ve Sosyokültürel Merkez, LDP Mimarlık Ltd.Şti. LDP Mimarlık Ltd.Şti. Ticari alanlar Ahşap
    +6
    Uzundere Cemevi ve Sosyokültürel Merkez

    Konut, ticari,karma kullanım, ofis, kafe, sağlık ve eğitim gibi yaşam alanlarını yenilikçi ve yaratıcı tasarımlar olarak ele alıyor, her zaman müşterimizin beklentilerinin üzerinde kalitede hizmet sunmayı hedefliyoruz. Enerjisi ile mimarlık ortamına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan LDP Mimarlık ekibi olarak tasarımları en ince detayına kadar ele alıyor, üstün kalitede ve ekonomik sonuçlar üretiyoruz.

    Hizmetler
    • Mimari Tasarım
    • İç Mekan Tasarımı
    • Ürün Tasarımı
    • Kentsel Tasarım
    Hizmet alanları
    • Mimari Tasarım
    • İç Mekan Tasarımı
    • Ürün Tasarımı
    • Kentsel Tasarım
    • İstanbul
    Adres
    Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:90 Beyoğlu
    34430 İstanbul
    Türkiye
    +90-2123674517 www.ldpmimarlik.com.tr
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