LDP Mimarlık Ltd.Şti.

Konut, ticari,karma kullanım, ofis, kafe, sağlık ve eğitim gibi yaşam alanlarını yenilikçi ve yaratıcı tasarımlar olarak ele alıyor, her zaman müşterimizin beklentilerinin üzerinde kalitede hizmet sunmayı hedefliyoruz. Enerjisi ile mimarlık ortamına yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan LDP Mimarlık ekibi olarak tasarımları en ince detayına kadar ele alıyor, üstün kalitede ve ekonomik sonuçlar üretiyoruz.
- Hizmetler
- Mimari Tasarım
- İç Mekan Tasarımı
- Ürün Tasarımı
- Kentsel Tasarım
- Hizmet alanları
- Mimari Tasarım
- İç Mekan Tasarımı
- Ürün Tasarımı
- Kentsel Tasarım
- İstanbul
- Adres
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Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. No:90 Beyoğlu
34430 İstanbul
Türkiye
+90-2123674517 www.ldpmimarlik.com.tr