NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

NM Mimarlık, fonksiyonellik ve estetiğin tecrübe ile harmanlanması sonucu

ortaya çıkan tasarımlarını yaşam biçimlerine entegre eden bir mimarlık firmasıdır. Kurulduğu günden bu yana tecrübeli tasarım, üretim ve uygulama kadrosu ile beraber küçük bir mekandan, çok katlı bir yapıya kadar pek çok alanda çalışmalar gerçekleştiren NM Mimarlık; danışmanı olduğu kişi veya kurumlar ile sürekli iletişim halinde olarak, sadece istekleri değil farkında olunmayan ihtiyaçları yenilikçi çözümler ile karşılamayı ilke edinmiş bir tasarım anlayışına sahiptir.Çağımızın teknolojik gelişmelerini yakından takip ederek, yaşamın bir çok alanındaki sorunlara mimari cevaplar arayarak , "natürel" ve "modern" mekan algısı yaratma konusundaki araştırmalarına aralıksız devam etmektedir.

Ekibi ile bir arada, sürekli iletişim halinde ve aynı cevaplara ulaşma gayretinde olup, profesyonel bilgi birikimini optimum fonksiyonel gereklilikler, konfor şartları ve doğal ihtiyaçlar ile harmanlayarak uzun çalışmalar sonucunda ortaya çıkardığı hizmeti markalaştırmayı hedef edinmiştir.Mimari ve iç mimari alanda tasarımdan projelendirmeye, üretimden uygulamaya, proje yönetiminden inşaata kadar geniş bir hizmet yelpazesine sahip olan ;NM Mimarlık arkasındaki 25 yıllık tecrübenin, genç ve fark yaratmayı hedefleyen bir ekip ile birleşmesi sonucu kurulmuştur. Mimarlık kavramını, uygulama, mekan tasarımı, dekorasyon, proje danışmanlığı ve disiplinler arası çalışma ile bir bütün olarak ele almış; tasarlanan ilk eskizden boyanan son duvara kadar geniş bir hizmet ağı ile çalışmalarına devam etmektedir.