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NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 14Projeler (14) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

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    • AKAVA LOUNGE&BAR, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Endüstriyel Sergi Alanları
    AKAVA LOUNGE&BAR, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Endüstriyel Sergi Alanları
    AKAVA LOUNGE&BAR, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Endüstriyel Sergi Alanları
    +34
    AKAVA LOUNGE&BAR
    HAN COFFEE & CHOCOLATE, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Endüstriyel Sergi Alanları
    HAN COFFEE & CHOCOLATE, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Endüstriyel Sergi Alanları
    HAN COFFEE & CHOCOLATE, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Endüstriyel Sergi Alanları
    +16
    HAN COFFEE & CHOCOLATE
    DWARF PLANET OFFICE, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Endüstriyel Sergi Alanları
    DWARF PLANET OFFICE, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Endüstriyel Sergi Alanları
    DWARF PLANET OFFICE, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Endüstriyel Sergi Alanları
    +21
    DWARF PLANET OFFICE
    ZENITH BARTER OFFICE, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Endüstriyel Sergi Alanları
    ZENITH BARTER OFFICE, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Endüstriyel Sergi Alanları
    ZENITH BARTER OFFICE, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Endüstriyel Sergi Alanları
    +45
    ZENITH BARTER OFFICE
    KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
    KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
    KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
    +26
    KÜTÜK EV
    ZEST RESTAURANT, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Endüstriyel Sergi Alanları
    ZEST RESTAURANT, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Endüstriyel Sergi Alanları
    ZEST RESTAURANT, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Endüstriyel Sergi Alanları
    +5
    ZEST RESTAURANT
    Hepsini göster: 14 proje

    NM Mimarlık, fonksiyonellik ve estetiğin tecrübe ile harmanlanması sonucu
    ortaya çıkan tasarımlarını yaşam biçimlerine entegre eden bir mimarlık firmasıdır. Kurulduğu günden bu yana tecrübeli tasarım, üretim ve uygulama kadrosu ile beraber küçük bir mekandan, çok katlı bir yapıya kadar pek çok alanda çalışmalar gerçekleştiren  NM Mimarlık; danışmanı olduğu kişi veya kurumlar ile sürekli iletişim halinde olarak, sadece istekleri değil farkında olunmayan ihtiyaçları yenilikçi çözümler ile karşılamayı ilke edinmiş bir tasarım anlayışına sahiptir.Çağımızın teknolojik gelişmelerini yakından takip ederek, yaşamın bir çok alanındaki sorunlara mimari cevaplar arayarak , "natürel" ve "modern" mekan algısı yaratma konusundaki araştırmalarına aralıksız devam etmektedir.

    Ekibi ile bir arada, sürekli iletişim halinde ve aynı cevaplara ulaşma gayretinde olup, profesyonel bilgi birikimini optimum fonksiyonel gereklilikler, konfor şartları ve doğal ihtiyaçlar ile harmanlayarak uzun çalışmalar sonucunda ortaya çıkardığı hizmeti markalaştırmayı hedef edinmiştir.Mimari ve iç mimari alanda tasarımdan projelendirmeye, üretimden uygulamaya, proje yönetiminden inşaata kadar geniş bir hizmet yelpazesine sahip olan ;NM Mimarlık arkasındaki 25 yıllık tecrübenin, genç ve fark yaratmayı hedefleyen bir ekip ile birleşmesi sonucu kurulmuştur. Mimarlık kavramını, uygulama, mekan tasarımı, dekorasyon, proje danışmanlığı ve disiplinler arası çalışma ile bir bütün olarak ele almış;  tasarlanan ilk eskizden boyanan son duvara kadar geniş bir hizmet ağı ile çalışmalarına devam etmektedir.

    Adres
    FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD. NO:256
    34730 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163802515 www.nmmimarlik.com.tr

    Değerlendirmeler

    Selin Samsunluoglu
    3 ay önce
    ümit avci
    3 ay önce
    İsmail KARTAL
    7 ay önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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