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Tarz Mobilya
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
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    • Kleopatra Avangarde Yatak Odası Takımı, Tarz Mobilya Tarz Mobilya Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
    Kleopatra Avangarde Yatak Odası Takımı

    Tarz Mobilya sağlam, kaliteli, çağdaş, modern, en kaliteli, en tarz ürünleri ve en son trend modelleri, en uygun koşullarda siz değerli müşterilerimize sunmayı hedefleyerek yılların vermiş olduğu mesleki tecrübenin birikimleriyle hizmet vermektedir.

    Tarz Mobilya sektöre girdiği ilk günden beri başarı anahtarının koşulsuz müşteri memnuniyeti olduğunu benimsemiş ve müşteri memnuniyeti için 7 gün 24 saat sürekli size hizmet sunacak bir alt yapı oluşturmuştur. Tarz Mobilya siz değerli müşterilerimizin hayallerindeki ürünleri gerçeğe dönüştürmeyi gerçekleştirmek ve kendi tarzınızı yansıtmak için her zaman yanınızdadır. Tarz Mobilya olarak amacımız; Yaşam alanlarınızda modern, fonksiyonel, ekonomik ve evinize dair tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek ürünleri en uygun şekilde üretmek ve bu amaç için daima kendini yenilemektir. Bizi sürekli izleyin, kazançlı çıkın. ''evinizin yeni tarzı''

    Hizmetler
    • Mobilya
    • yatak odası takımları
    • yemek odası takımları
    • koltuk takımları
    • köşe takımları
    • tv üniteleri
    • duvar üniteleri
    • sehalar
    • Oturma Grupları
    • Proje
    • tasarım
    • uygulama
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    Hizmet alanları
    ev dekorasyonu ve istanbul
    Adres
    Bağdat Caddesi No:261 İdealtepe – Maltepe
    İstanbul
    Türkiye
    +90-2164430445 www.tarzmobilya.com
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