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Yalçın Dekorasyon
Dekoratörler Samsun
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    1987 Yılında kurulan firmamız mobilya ve dekorasyon üzerine samsun ve karadeniz bölgesinde hizmet vermektedir. Klasik ve oymalı mobilyalar, modern mobilyalari ve ölçü dışı tasarımlarla faaliyet vermekteyiz.

    Hizmetler
    • Ahşap Dekorasyon
    • Yatak Odası
    • Yemek Odası
    • Ahşap Merdiven
    • Ahşap Kapı
    • Ahşap Mutfak
    • TV Ünitesi
    • Pastane Dekorasyonu
    • Kuyumcu Mobilyaları
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    samsun
    Adres
    Gülsan Sanayi Sitesi, 39.Sokak No:5
    55000 Samsun
    Türkiye
    +90-3622281600 www.yalcindekorasyon.com
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