Yalçın Dekorasyon

1987 Yılında kurulan firmamız mobilya ve dekorasyon üzerine samsun ve karadeniz bölgesinde hizmet vermektedir. Klasik ve oymalı mobilyalar, modern mobilyalari ve ölçü dışı tasarımlarla faaliyet vermekteyiz.
- Hizmetler
- Ahşap Dekorasyon
- Yatak Odası
- Yemek Odası
- Ahşap Merdiven
- Ahşap Kapı
- Ahşap Mutfak
- TV Ünitesi
- Pastane Dekorasyonu
- Kuyumcu Mobilyaları
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- Hizmet alanları
- samsun
- Adres
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Gülsan Sanayi Sitesi, 39.Sokak No:5
55000 Samsun
Türkiye
+90-3622281600 www.yalcindekorasyon.com