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Çiftçioğlu Mobilya
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (10)
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    • ​Her Bütçeye Uygun TV Üniteleri Çiftçioğlu Mobilya’da!, Çiftçioğlu Mobilya Çiftçioğlu Mobilya Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
    ​Her Bütçeye Uygun TV Üniteleri Çiftçioğlu Mobilya’da!

    Hakkımızda

    1969 yılından bu yana mobilya ve dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren firmamız, Çiftçioğlu Mobilya adı altında 1994 yılında İstanbul'da modüler mobilya imalatına başlamış olup; 2005 yılında da koltuk ve köşe koltuk üretimine geçmiştir. Markamız siz değerli müşterilerimizden aldığı güçle kendisini bu sektörde kanıtlamıştır.

    45 yıllık deneyimi ve konusunda uzman personeliyle 1000 m2'lik 2 kapalı alanda mobilya ve koltuk üretimine devam etmekte olan firmamız günün şartlarına uygun üretim yapmakta ve gelişen vizyonuyla siz müşterilerine en iyi olanı vermek adına çalışmaktadır.

    Bu inançla Çiftçioğlu Mobilya kalitesinin devam etmesi ve müşteri memnuniyetinin daha da artan bir ivmeyle yükselişi taahhüdümüz altındadır..

    Hizmetler
    • Mobilya İmalatı
    • Toptan ve perakende mobilya satışı yapmaktadır.
    Hizmet alanları
    • Turkiye
    • mısır
    • libya
    • Katar
    • russia
    • ırak
    • Iran
    • Azerbaycan
    • Gürcistan
    • Hepsini göster: 9 hizmet alanı
    Adres
    Caferağa Mah. Moda Cad. No: 47 Kadıköy
    34710 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164140777 www.ciftcioglumobilya.net

    Değerlendirmeler

    Fatmanur Türkmen
    Berbat
    19 gün önce
    Erdinç Sever
    Sizden aldığım ürünleri 12 yılda hala eskitemedim ⭐⭐⭐⭐⭐
    2 ay önce
    Ali Osman Çifcibaşı
    Çok iyi bir firma
    6 ay önce
    Tüm 10 değerlendirmelerini göster
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