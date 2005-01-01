Hakkımızda

1969 yılından bu yana mobilya ve dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren firmamız, Çiftçioğlu Mobilya adı altında 1994 yılında İstanbul'da modüler mobilya imalatına başlamış olup; 2005 yılında da koltuk ve köşe koltuk üretimine geçmiştir. Markamız siz değerli müşterilerimizden aldığı güçle kendisini bu sektörde kanıtlamıştır.

45 yıllık deneyimi ve konusunda uzman personeliyle 1000 m2'lik 2 kapalı alanda mobilya ve koltuk üretimine devam etmekte olan firmamız günün şartlarına uygun üretim yapmakta ve gelişen vizyonuyla siz müşterilerine en iyi olanı vermek adına çalışmaktadır.

Bu inançla Çiftçioğlu Mobilya kalitesinin devam etmesi ve müşteri memnuniyetinin daha da artan bir ivmeyle yükselişi taahhüdümüz altındadır..