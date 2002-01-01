Cafer Bozkurt Architecture

1945’te İstanbul’da doğan Cafer Bozkurt, 1968‘de İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden birincilikle mezun olmuştur. 1971’de kurduğu mimari büro, başkanı olduğu Cafer Bozkurt Mimarlık Ltd. Şirketi olarak devam etmektedir.
Kurulduğu günden beri yurtiçi ve yurtdışında Konut Yerleşmeleri, Turizm ve Rekreasyon Yapıları, Kültür ve Eğitim Yapıları gibi alanlarda yoğunlaşan çok sayıda projeler yapmış ve gerçekleştirmiştir. Ayrıca Tarihi Çevre ve Restorasyon konularında verdiği çok sayıda eser ile uzmanlaşmıştır. Gerçekleşmiş dokuz projesi Aga Khan Ödülleri’ne aday gösterilmiştir. Bazı yapıları ulusal mimarlık ödülleri kazanmıştır. Mimarlık mesleğini ilgilendirilen konularda konferans ve toplantılara davet edilen Cafer Bozkurt, kariyeri boyunca çeşitli mimarlık okullarında misafir konuşmacı ve davetli öğretim görevlisi olarak bulunmuş ve ulusal mimarlık ve kentsel tasarım yarışmalarında jüri üyeliği yapmıştır.
Projeleri, yapıları ve mimarlıkla ilgili makaleleri çeşitli mimari yayınlarda yer almıştır. 2002-2004 yılları arasında Ankara'da kurulan Türk Serbest Mimarlık Derneği'ne başkanlık yaptı. 2003 yılında ise, İstanbul Serbest Mimarlık Derneği'nin kurucu üyelerinden biri oldu ve 2005-2007 yılları arasında bu kuruma da başkanlık yaptı. Daha sonra 2008-2011 arasında Tarihi Yarımada'dan sorumlu 4 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'na üyelik ve başkanlık yaptı. 2011-2013 arasında ise Boğaziçi'nden sorumlu 3 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'na üyelik ve başkanlık yaptı.
- Hizmet alanları
- istanbul
- Şirket ödülleri
- Aşağıda en son aldığı ödüller sıralanmıştır;
- 2012
Green Good Design 2012
- The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design
- İstanbul Teknik Üniversitesi Gazimağusa Kampüsü
- 2011
Green Good Design 2011
- The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design
- Ulus Belvedere
- 2010 “International Architecture Award 2010”
- The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design
- Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi ve Merinos Parkı
- 2007 “Başarı Ödülü”
- Tarihi Kentler Birliği
- Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi ve Merinos Parkı
- 2006 “Başarı Ödülü”
- Tarihi Kentler Birliği
- Süreyya Paşa Konser ve Opera Binası
- 2004 “Büyük Ödül”
- THBB Mimarlık Ödülleri
- Antalya Golf Kulübü
- 2002 “Yapı Dalı Koruma-Yaşatma Başarı Ödülü”
- TMMOB Ulusal Mimarlık Ödülü
- Bozkurt Köşkü
- 2002 “Restorasyon Dalı Başarı Ödülü”
- Türk Serbest Mimarlar Derneği
- Yaşam Boyu Başarı Ödülü
- 1990 “Koruma Sanatı Başarı Ödülü”
- TMMOB Ulusal Mimarlık Ödülü
- Arif Paşa Köşkü
- Hepsini göster: 37 ödül
- Adres
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Arnavutköy Dere Sokak 44 Beşiktaş
34345 Istanbul
Türkiye
+90-2122657591 caferbozkurt.com.tr