Cafer Bozkurt Architecture

1945’te İstanbul’da doğan Cafer Bozkurt, 1968‘de İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden birincilikle mezun olmuştur. 1971’de kurduğu mimari büro, başkanı olduğu Cafer Bozkurt Mimarlık Ltd. Şirketi olarak devam etmektedir.

Kurulduğu günden beri yurtiçi ve yurtdışında Konut Yerleşmeleri, Turizm ve Rekreasyon Yapıları, Kültür ve Eğitim Yapıları gibi alanlarda yoğunlaşan çok sayıda projeler yapmış ve gerçekleştirmiştir. Ayrıca Tarihi Çevre ve Restorasyon konularında verdiği çok sayıda eser ile uzmanlaşmıştır. Gerçekleşmiş dokuz projesi Aga Khan Ödülleri’ne aday gösterilmiştir. Bazı yapıları ulusal mimarlık ödülleri kazanmıştır. Mimarlık mesleğini ilgilendirilen konularda konferans ve toplantılara davet edilen Cafer Bozkurt, kariyeri boyunca çeşitli mimarlık okullarında misafir konuşmacı ve davetli öğretim görevlisi olarak bulunmuş ve ulusal mimarlık ve kentsel tasarım yarışmalarında jüri üyeliği yapmıştır.

Projeleri, yapıları ve mimarlıkla ilgili makaleleri çeşitli mimari yayınlarda yer almıştır. 2002-2004 yılları arasında Ankara'da kurulan Türk Serbest Mimarlık Derneği'ne başkanlık yaptı. 2003 yılında ise, İstanbul Serbest Mimarlık Derneği'nin kurucu üyelerinden biri oldu ve 2005-2007 yılları arasında bu kuruma da başkanlık yaptı. Daha sonra 2008-2011 arasında Tarihi Yarımada'dan sorumlu 4 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'na üyelik ve başkanlık yaptı. 2011-2013 arasında ise Boğaziçi'nden sorumlu 3 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'na üyelik ve başkanlık yaptı.