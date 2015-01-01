Gebze Nakliyat A.Ş

Gebze Nakliyat , Türkiye 81 il için yük taşımacılığı yapan kurumsal bir firmadır. 2018 Yılı itibari ile yeni çalışmalar düzenledi ve şimdi daha farklı bir boyutta hizmetler sunmaktadır. Taban fiyatlar ve maliyeti yarı yarıya gelmiş liste fiyatları ile yüklerinizi taşıyoruz.

GEBZE NAKLİYAT, güven verir ve güven, titizlik ve samimiyet içerisinde taşır. Ailenizin firması olmak için tüm hassasiyetimiz ve şefaflığımız ile aranızdayız.

GEBZE NAKLİYAT