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Gebze Nakliyat A.Ş
Nakliye şirketleri Gebze
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    • GEBZE NAKLİYAT, Gebze Nakliyat A.Ş Gebze Nakliyat A.Ş Zeminler
    GEBZE NAKLİYAT
    HIZLI KARGO

    Gebze Nakliyat, Türkiye 81 il için yük taşımacılığı yapan kurumsal bir firmadır. 2018 Yılı itibari ile yeni çalışmalar düzenledi ve şimdi daha farklı bir boyutta hizmetler sunmaktadır. Taban fiyatlar ve maliyeti yarı yarıya gelmiş liste fiyatları ile yüklerinizi taşıyoruz.

    GEBZE NAKLİYAT, güven verir ve güven, titizlik ve samimiyet içerisinde taşır. Ailenizin firması olmak için tüm hassasiyetimiz ve şefaflığımız ile aranızdayız.

    GEBZE NAKLİYAT 

    Hizmetler
    • Nakliyat
    • Ambar
    • Nakliyat Ambarı
    • Nakliyat Firmaları
    Hizmet alanları
    • Tüm Türkiye' ye Nakliyat ve Ambar Taşımacılık Hizmetleri
    • GEBZE
    Şirket ödülleri
    • 2015 En hızlı proje bitirimi
    • 2016 En çok kampanya düzenleye firma
    • 2017 En hızlı nakliyat firması
    Adres
    D BLOK NUMARA 12
    41400 Gebze
    Türkiye
    +90-2626413363 www.gebzenakliyat.co
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