TRABZON AMBAR ŞİRKETLERİ

Şirketimiz TRABZON AMBAR , Karadeniz Bölgesi için bir değer ve bir marka haline gelen Nakliye ve Ambar kuruluşu olmaktadır. Kurulum yılı olarak 1990 yılında Gebze ve Kocaeli’ de faaliyete geçen firmamız, yaptırımları ve sağlam alt yapısı ile şimdi Karadeniz Bölgesi’ nde hizmet sunmaktadır. Şirket bayilerimiz arasında şuan için en iyi derece ve konuma sahip olan şirketimiz TRABZON AMBAR , faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor.

TRABZON AMBAR , Kurumsal şahıs firmamız 1990 yılında hizmete geçen ve geniş müşteri kitlesi ile her zaman tercih olan ambar firmalarından olmaktadır. Yaptığı hizmetler ve sağladığı ayrıcalıklar ile bölgesi için en çok tercih edilen firmalar olmaktadır. Hem yükleyici hem de taşıma alanında, başarılı bir grafik çizen, yapılan tüm Nakliye seferlerinde başarı elde eden, yönetmeliğimiz ve proje çalışanlarımız firmamız Trabzon Ambar’ ı en iyi şekilde temsil etmektedir.