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TRABZON AMBAR ŞİRKETLERİ
Nakliye şirketleri Gebze
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    • TRABZON AMBAR

    Şirketimiz TRABZON AMBAR, Karadeniz Bölgesi için bir değer ve bir marka haline gelen Nakliye ve Ambar kuruluşu olmaktadır. Kurulum yılı olarak 1990 yılında Gebze ve Kocaeli’ de faaliyete geçen firmamız, yaptırımları ve sağlam alt yapısı ile şimdi Karadeniz Bölgesi’ nde hizmet sunmaktadır. Şirket bayilerimiz arasında şuan için en iyi derece ve konuma sahip olan şirketimiz TRABZON AMBAR, faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor.

    TRABZON AMBAR, Kurumsal şahıs firmamız 1990 yılında hizmete geçen ve geniş müşteri kitlesi ile her zaman tercih olan ambar firmalarından olmaktadır. Yaptığı hizmetler ve sağladığı ayrıcalıklar ile bölgesi için en çok tercih edilen firmalar olmaktadır. Hem yükleyici hem de taşıma alanında, başarılı bir grafik çizen, yapılan tüm Nakliye seferlerinde başarı elde eden, yönetmeliğimiz ve proje çalışanlarımız firmamız Trabzon Ambar’ ı en iyi şekilde temsil etmektedir.

    Hizmetler
    • Nakliyat
    • Ambar
    • Nakliyat Ambarı
    • Nakliyat Firmaları
    Hizmet alanları
    • Tüm Türkiye' ye Nakliyat ve Ambar Taşımacılık Hizmetleri
    • GEBZE
    Şirket ödülleri
    • EN HIZLI AMBAR FİRMA
    • EN UYGUN AMBAR FİRMA
    Adres
    MARMARA NAKLİYECİLER TERMİNALİ
    41400 Gebze
    Türkiye
    +90-2626433373 www.trabzonambar.co
    Yasal mülkiyet

    Şirketimiz TRABZON AMBAR, Karadeniz Bölgesi için bir değer ve bir marka haline gelen Nakliye ve Ambar kuruluşu olmaktadır. Kurulum yılı olarak 1990 yılında Gebze ve Kocaeli’ de faaliyete geçen firmamız, yaptırımları ve sağlam alt yapısı ile şimdi Karadeniz Bölgesi’ nde hizmet sunmaktadır. Şirket bayilerimiz arasında şuan için en iyi derece ve konuma sahip olan şirketimiz TRABZON AMBAR, faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor.

    TRABZON AMBAR Kurumsal şahıs firmamız 1990 yılında hizmete geçen ve geniş müşteri kitlesi ile her zaman tercih olan ambar firmalarından olmaktadır. Yaptığı hizmetler ve sağladığı ayrıcalıklar ile bölgesi için en çok tercih edilen firmalar olmaktadır. Hem yükleyici hem de taşıma alanında, başarılı bir grafik çizen, yapılan tüm Nakliye seferlerinde başarı elde eden, yönetmeliğimiz ve proje çalışanlarımız firmamız Trabzon Ambar’ ı en iyi şekilde temsil etmektedir.

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