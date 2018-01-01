Gebze Nakliyat Şirketi

Gebze Nakliyat, firmalarımız bilindiği üzere her sene kendine özgü çalışmaları ve sistemleri vardı. Her sene belli düzeyde bir kampanya dönemi ve proje hayatı vardı. Bu alışkanlık kaldığı yerden değer ve anlam kaybetmeden devam ediyor. Tam bir organize halinde gerçekleştirdiği bu sevkiyat dönemlerine 2018 yılı ile yenilerini de ekliyor, sizlere bambaşka hizmetler sunuyoruz.