nuha içmimarlık

Nuha İç Mimarlık bugüne kadar birçok projeye imza atmış profesyonel bir iç mimarlık kuruluşudur.

Firmamız iç mimari detaylandırma ve mekan planlama alanlarında uzmanlaşmış olup, iç mimari ve tasarım çözümleri sunmaktadır.

Restaurant, mağaza, otel, konferans salonu, grup çalışma ofisleri ve konut vb. gibi geniş bir ürün yelpazesinde hizmet veren firmamız deneyimli tasarım ve üretim ekibiyle kişiye ve mekana özel tasarım üretim ve uygulama hizmeti vermektedir.

Nuha İç Mimarlık, yenilikçi çizgisiyle her zaman müşteri memnuniyetini sağlamayı ilke edinmiştir.