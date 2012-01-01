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Gold Medikal
Ev Aletleri Yenimahalle
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (28)
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    • Gold Medikal

    2012 Yılında Ankara Yenimahalle'de kurulan Firmamız engellilere yönelik medikal ürün satışı yapmaktadır. Başta akülü sandalye, tekerlekli sandalye olmak üzere, akla gelen her türlü medikal ürün satış reyonlarımızda bulunmaktadır.

    Hizmetler
    • gold medikal
    • medikal
    • medikal ürün
    • akülü sandalye
    • tekerlekli sandalye
    Hizmet alanları
    Yenimahalle
    Adres
    Batı Sitesi Mahallesi. Gersan Sanayi Sitesi 2306 sokak. No: 52 Yenimahalle / Ankara
    06370 Yenimahalle
    Türkiye
    +90-5465314647 goldmedikal.com

    Değerlendirmeler

    medikal turkey
    yerli uretim , yedek parca , tekerlekli sandalyede teknik personeliyle guleryuzlu satis , hayirli isler
    yaklaşık 1 ay önce
    Cem Dalbudak
    Güler yüzlü ve özverili personeli ile gold medikal"i ankaradaki tüm engeli arkadaşlarıma tavsiye ederim teşekkürler gold medikal teşekkürler oğuz şahin kardeşim
    2 ay önce
    Levent Yılmaz
    Çok ilgi ve misafir perler fakat herşey çooook pahalı Engelli olmak başa çıkmak çok zor sosyal olabilmek için mücadele edebilmek hem Engelli için hem ebeveynleri için çok zor
    2 ay önce
    Tüm 28 değerlendirmelerini göster
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