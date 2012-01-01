2012 Yılında Ankara Yenimahalle'de kurulan Firmamız engellilere yönelik medikal ürün satışı yapmaktadır. Başta akülü sandalye, tekerlekli sandalye olmak üzere, akla gelen her türlü medikal ürün satış reyonlarımızda bulunmaktadır.
- Hizmetler
- gold medikal
- medikal
- medikal ürün
- akülü sandalye
- tekerlekli sandalye
- Hizmet alanları
- Yenimahalle
- Adres
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Batı Sitesi Mahallesi. Gersan Sanayi Sitesi 2306 sokak. No: 52 Yenimahalle / Ankara
06370 Yenimahalle
Türkiye
+90-5465314647 goldmedikal.com