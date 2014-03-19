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villa art
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
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Projeler

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    • ViLLA ART iC MiMARLIK, villa art villa art Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
    ViLLA ART iC MiMARLIK
    3d max proje çalışmamız., villa art villa art İç Dekorasyon
    3d max proje çalışmamız., villa art villa art İç Dekorasyon
    3d max proje çalışmamız.

    1993 yılında Zeki Yılmaz ve Tekin Tulum tarafından Masko Mobilyacılar Sitesi'nde kurulan VİLLA ART farklı yaşam biçimlerine ve kullanım alışkanlıklarına uygun, dünya standartlarında insan ve çevre dostu ürünler tasarlıyor ve üretiyor.

    Yenilik ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden VİLLAART ürün kalitesinde her geçen gün kalite çıtasını daha da yükselterek müşterilerinin isteklerine ve hayallerine göre proje çalışmaları yapıyor.

    Yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesine mobilya ihracatı yapan VİLLA ART 10500M2 kapalı üretim alanı ile müşterilerine kusursuz hizmet vermeye devam ediyor.

    Hizmet alanları
    • Mobilya
    • Yatak Odası
    • Yemek Odası
    • Oturma Grupları
    • tv ünitesi
    • Koltuk
    • MASA
    • sandalye
    • Genç Odası
    • sehpa
    • iç mimarlık
    • ev dekorasyonu
    • Bedroom
    • Living room
    • Architects & Designers Mimarlık & Tasarım
    • Hepsini göster: 15 hizmet alanı
    Adres
    Masko Mobilyacılar Sitesi 16/A Blok No:26 ikitelli-başakşehir istanbul
    Istanbul
    Türkiye
    +90-2126750073 www.villaartmobilya.com
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