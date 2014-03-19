1993 yılında Zeki Yılmaz ve Tekin Tulum tarafından Masko Mobilyacılar Sitesi'nde kurulan VİLLA ART farklı yaşam biçimlerine ve kullanım alışkanlıklarına uygun, dünya standartlarında insan ve çevre dostu ürünler tasarlıyor ve üretiyor.

Yenilik ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden VİLLAART ürün kalitesinde her geçen gün kalite çıtasını daha da yükselterek müşterilerinin isteklerine ve hayallerine göre proje çalışmaları yapıyor.

Yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesine mobilya ihracatı yapan VİLLA ART 10500M2 kapalı üretim alanı ile müşterilerine kusursuz hizmet vermeye devam ediyor.