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Zero Mimarlık
Mimarlar İzmir
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Değerlendirmeler (3)
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    • İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki mimarın geçmişte edindiği tecrübelerinin ışığında yeni bir yapılanma ile Zero Mimarlık adı altında hizmet vermektedir. Öncelikli olarak mimari hizmetler verme amacını taşıyan şirket ayrıca her tür tadilat tipi için işinin ehli, işçiliğine güvenilir ekibi ile yaptığı işlerde müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

    Hizmetler
    • Mimari tasarım ve proje hizmetleri
    • iç mekan tasarım ve tadilat hizmetleri
    Hizmet alanları
    İzmir
    Adres
    Ankara Cad. No:71 D:16 Mansuroğlu Mah. Bayraklı/İZMİR
    35535 İzmir
    Türkiye
    +90-5321311360

    Değerlendirmeler

    Ahmet Kıvanç Babuşcu
    9 ay önce
    SELİM KARAMAN
    3 yıldan fazla önce
    Kanal İzmir
    1 yıldan fazla önce
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