İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki mimarın geçmişte edindiği tecrübelerinin ışığında yeni bir yapılanma ile Zero Mimarlık adı altında hizmet vermektedir. Öncelikli olarak mimari hizmetler verme amacını taşıyan şirket ayrıca her tür tadilat tipi için işinin ehli, işçiliğine güvenilir ekibi ile yaptığı işlerde müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutmaktadır.