İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki mimarın geçmişte edindiği tecrübelerinin ışığında yeni bir yapılanma ile Zero Mimarlık adı altında hizmet vermektedir. Öncelikli olarak mimari hizmetler verme amacını taşıyan şirket ayrıca her tür tadilat tipi için işinin ehli, işçiliğine güvenilir ekibi ile yaptığı işlerde müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutmaktadır.
- Hizmetler
- Mimari tasarım ve proje hizmetleri
- iç mekan tasarım ve tadilat hizmetleri
- Hizmet alanları
- İzmir
- Adres
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Ankara Cad. No:71 D:16 Mansuroğlu Mah. Bayraklı/İZMİR
35535 İzmir
Türkiye
+90-5321311360