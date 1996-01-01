RAKON İNŞAAT

Dünyada 1970' den beri, 50' den fazla ülkede mimari bitiriş elemanı

olarak kullanılmakta olan ORAC, Türkiye' de 1996 yılından itibaren Türkiye mümessili olan RAKON firması tarafından başarı ile uygulanmaktadır. Bu süre içinde pek çok otel, villa, konut, işyeri ve özel projelerde mimarlar ile birlikte çok başarılı, hızlı, estetik, yaratıcı ve ekonomik çözümler gerçekleştirilmiştir