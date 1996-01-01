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RAKON İNŞAAT
İnşaat Malzemeleri İstanbul
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

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    • EV PROJELERİ, RAKON İNŞAAT RAKON İNŞAAT İç Dekorasyon
    EV PROJELERİ, RAKON İNŞAAT RAKON İNŞAAT İç Dekorasyon
    EV PROJELERİ, RAKON İNŞAAT RAKON İNŞAAT İç Dekorasyon
    +4
    EV PROJELERİ
    MEKAN PROJELERİ, RAKON İNŞAAT RAKON İNŞAAT İç Dekorasyon
    MEKAN PROJELERİ, RAKON İNŞAAT RAKON İNŞAAT İç Dekorasyon
    MEKAN PROJELERİ, RAKON İNŞAAT RAKON İNŞAAT İç Dekorasyon
    +4
    MEKAN PROJELERİ
    Dekorasyon fikirleri, RAKON İNŞAAT RAKON İNŞAAT İç Dekorasyon
    Dekorasyon fikirleri, RAKON İNŞAAT RAKON İNŞAAT BanyoDekorasyon
    Dekorasyon fikirleri, RAKON İNŞAAT RAKON İNŞAAT İç Dekorasyon
    +5
    Dekorasyon fikirleri

    Dünyada 1970' den beri, 50' den fazla ülkede mimari bitiriş elemanı

    olarak kullanılmakta olan ORAC, Türkiye' de 1996 yılından itibaren Türkiye mümessili olan RAKON firması tarafından başarı ile uygulanmaktadır. Bu süre içinde pek çok otel, villa, konut, işyeri ve özel projelerde mimarlar ile birlikte çok başarılı, hızlı, estetik, yaratıcı ve ekonomik çözümler gerçekleştirilmiştir

    Hizmetler
    POLİÜRETAN MALZEME
    Hizmet alanları
    dekorasyon ve istanbul
    Adres
    FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO:36 KAT:4
    34810 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164254111 www.rakon.com.tr

    Değerlendirmeler

    metin demet
    7 ay önce
    Ercan Şeker
    10 ay önce
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