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Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 6Yeni Fikirler (6)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

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    • ADA PUBLIC HOUSE, Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Endüstriyel Sergi Alanları
    ADA PUBLIC HOUSE, Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Endüstriyel Sergi Alanları
    ADA PUBLIC HOUSE, Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Endüstriyel Sergi Alanları
    +5
    ADA PUBLIC HOUSE
    O EVI, Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Zeminler Beton Gri
    O EVI, Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Merdivenler Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    O EVI, Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Zeminler Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    +1
    O EVI
    MOBİLYA TASARIMLARI, Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Masif Ahşap Ahşap rengi
    MOBİLYA TASARIMLARI, Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları Metal Siyah
    MOBİLYA TASARIMLARI, Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık İç Dekorasyon Metal Siyah
    +17
    MOBİLYA TASARIMLARI
    GY EVI, Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık İç Dekorasyon Ahşap Sarı
    GY EVI
    SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE HİZMET BİNASI YARIŞMA PROJESİ, Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Merdivenler Beton Gri
    SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE HİZMET BİNASI YARIŞMA PROJESİ, Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Merdivenler Bakır/Bronz/Pirinç Kahverengi
    SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE HİZMET BİNASI YARIŞMA PROJESİ, Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık Zeminler Masif Ahşap Ahşap rengi
    +2
    SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE HİZMET BİNASI YARIŞMA PROJESİ

    Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık şirketi 2016 yılında mimari hizmet faaliyetlerine başlamıştır. Mekanları, esnek araştırma ve tasarım yöntemleri ile keşfetmeyi ve dönüştürmeyi hedeflemektedir.

    Hizmetler
    Mimari Tasarım / İç Mekan Tasarımı / Mobilya Tasarımı / Mimari Proje / Kontrolörlük / Mimari Danışmanlık Hizmetleri
    Hizmet alanları
    • Konut / Ofis /Ticari Yapı / Kafe- Restoran / Otel / Sağlık Yapıları / Kamu Yapıları
    • İstanbul
    Adres
    Konaklar mah. Zencefil sok. No:4/10 Beşiktaş
    34330 İstanbul
    Türkiye
    +90-5377879177 www.milimetrekare.com
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