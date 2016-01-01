Milimetrekare Tasarım ve Mimarlık şirketi 2016 yılında mimari hizmet faaliyetlerine başlamıştır. Mekanları, esnek araştırma ve tasarım yöntemleri ile keşfetmeyi ve dönüştürmeyi hedeflemektedir.
- Hizmetler
- Mimari Tasarım / İç Mekan Tasarımı / Mobilya Tasarımı / Mimari Proje / Kontrolörlük / Mimari Danışmanlık Hizmetleri
- Hizmet alanları
- Konut / Ofis /Ticari Yapı / Kafe- Restoran / Otel / Sağlık Yapıları / Kamu Yapıları
- İstanbul
- Adres
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Konaklar mah. Zencefil sok. No:4/10 Beşiktaş
34330 İstanbul
Türkiye
+90-5377879177 www.milimetrekare.com