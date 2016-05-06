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YALÇIN MİMARLIK &amp; DEKORASYON
Dekoratörler Ankara
Genel Bakış 7Projeler (7) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • GÖLBAŞI'NDA MUHTEŞEM VİLLA, YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON Villa
    GÖLBAŞI'NDA MUHTEŞEM VİLLA, YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON Villa
    GÖLBAŞI'NDA MUHTEŞEM VİLLA, YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON İç Dekorasyon
    +15
    GÖLBAŞI'NDA MUHTEŞEM VİLLA
    SİYAH BEYAZ EV, YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON İç Dekorasyon Beyaz
    SİYAH BEYAZ EV, YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON İç Dekorasyon Beyaz
    SİYAH BEYAZ EV, YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON İç Dekorasyon Beyaz
    +6
    SİYAH BEYAZ EV
    CANKOT TEKSTİL , YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON İç Dekorasyon
    CANKOT TEKSTİL , YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON İç Dekorasyon
    CANKOT TEKSTİL , YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON İç Dekorasyon
    +5
    CANKOT TEKSTİL
    F & O. Z. EVİ, YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap
    F & O. Z. EVİ, YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap
    F & O. Z. EVİ, YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON MutfakDolap & Raflar Ahşap
    +12
    F & O. Z. EVİ
    N & O A. EVİ, YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON
    N & O A. EVİ, YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
    N & O A. EVİ, YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
    +10
    N & O A. EVİ
    T.T.A. GAYRİMENKUL A.Ş. İHALE SALONU, YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON Akdeniz Çalışma Odası
    T.T.A. GAYRİMENKUL A.Ş. İHALE SALONU, YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON Akdeniz Çalışma Odası
    T.T.A. GAYRİMENKUL A.Ş. İHALE SALONU, YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON Akdeniz Çalışma Odası
    +5
    T.T.A. GAYRİMENKUL A.Ş. İHALE SALONU
    Hepsini göster: 7 proje

    1996 Yılı Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunuyum.

    2007 yılından bu yana inşaat ve dekorasyon sektöründe hizmet vermekteyiz. Taahhüt ettiği işleri titizlikle ve büyük bir sorumlulukla yerine getirmekte olan firmamız, kamu ve özel yapıların iç ve dış tadilatı yapılacak mekanlarını tasarımlayıp, projelerini hazırlayıp, hızlı, sorunsuz ve garantili olarak teslim etmektedir.

    YALÇIN MİMARLIK & DEKORASYON olarak çalıştığımız projelerde siz müşterilerimizle koordineli bir şekilde çalışarak tasarımlarını sizlerin istek ve gereksinimleri doğrultusunda estetik, doğal, çağdaş, fonksiyonel ve bütçenize uygun olarak oluşturmayı amaçlamaktayız. 

    Hizmetler
    Ev veya ofis yenileme ve tadilatı
    Hizmet alanları
    ANKARA TÜRKİYE
    Adres
    Öveçler 1308 Cadde No : 4 / B
    06460 Ankara
    Türkiye
    +90-3124787322 www.yalcinyapidekorasyon.net
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