Firmamız iç ve dış mekan led aydınlatma konularında imalat ithalat ve perakende satış hizmetleri vermektedir.
- Hizmetler
- İç mekan led aydınlatma
- Dış mekan led aydınlatma
- endüstriyel led aydınlatma
- dekoratif led aydınlatma
- Hizmet alanları
- İç mekan led aydınlatma
- Dış mekan led aydınlatma
- endüstriyel led aydınlatma
- dekoratif led aydınlatma
- Düzce
- Adres
-
Serefiye Mh Rasim Betir Bulv
81100 Düzce
Türkiye
+90-5072508848 www.orjiled.com
Yasal mülkiyet
ÖZCAN DEMİR
GATE LED Aydınlatma Sistemleri Şerefiye Mh. Rasim Betir Paşa Bulv. No:23-C Merkez-DÜZCE