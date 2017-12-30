ONKA ORMAN ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

Hayata ve doğaya olan saygı ile yaşamınızın her anına anlam katacak her türlü ahşap malzemeyi sizinle buluşturuyoruz.
Doğaya önem veriyoruz.Sağlıklı bir yaşam alanı için çalışıyoruz.
- Hizmetler
- Ahşap tasarım mobilya Sauna Deck Ahşap yapı Structural wood Wooden House Wood products Art-Design
- Hizmet alanları
- Ahşap tasarım mobilya Sauna Deck Ahşap yapı Structural wood Wooden House Wood products Art-Design
- Mersin
- Adres
-
H.Okan Merzeci Bulvarı Güvenevler mahallesi Bilgin Apt.
331130 Mersin
Türkiye
+90-5325658424 www.onkawood.com.tr