LIA Mimarlik İcmimarlik

Lia Mimarlık ve İçmimarlık ofisi Eskişehir'de tasarım alanında hizmet vermektedir. Uzman ve profesyonel ekibimizle mimarlık, içmimarlık ve peyzaj tasarımları ve içmekan uygulamaları yapmaktayız. Eskişehir içi ve Eskişehir dışında birçok projeyi tamamlayan ekibimiz ile konum farketmeksizin Türkiye'nin birçok yerine hizmet veriyoruz. Uygulanabilir gerçekçi çözümler üreterek müşterinin ilk baştaki memnuniyetinin uygulamanın tamamlanmasına kadar devam etmesi için çalışıyoruz. Referanslarımız uygulamasını tamamladığımız projelerdir.
- Hizmetler
- mimari proje ve uygulamaları
- içmekan tasarımı ve uygulamaları
- peyzaj tasarımı
- cephe tasarımı ve görselleştirme hizmetleri
- Hizmet alanları
- Mimarlık
- İçmimarlık
- Peyzaj ve Tasarım
- Eskişehir
- Balıkesir
- Bursa
- Adres
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AKARBAŞI MAH. ATATÜRK BULVARI NO:95 A
26020 Eskişehir
Türkiye
+90-2222252587 www.liamimarlik.com