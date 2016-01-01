현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
LIA Mimarlik İcmimarlik
İç Mimarlar Eskişehir
Genel Bakış 21Projeler (21) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Lemis Vilları, LIA Mimarlik İcmimarlik LIA Mimarlik İcmimarlik Villa
    Lemis Vilları, LIA Mimarlik İcmimarlik LIA Mimarlik İcmimarlik Villa
    Lemis Vilları, LIA Mimarlik İcmimarlik LIA Mimarlik İcmimarlik Villa
    +37
    Lemis Vilları
    S.T. Evi, LIA Mimarlik İcmimarlik LIA Mimarlik İcmimarlik Modern Oturma Odası
    S.T. Evi, LIA Mimarlik İcmimarlik LIA Mimarlik İcmimarlik İç Dekorasyon
    S.T. Evi, LIA Mimarlik İcmimarlik LIA Mimarlik İcmimarlik Ankastre mutfaklar
    +23
    S.T. Evi
    İ. Evi, LIA Mimarlik İcmimarlik LIA Mimarlik İcmimarlik Ankastre mutfaklar
    İ. Evi, LIA Mimarlik İcmimarlik LIA Mimarlik İcmimarlik Küçük Mutfak
    İ. Evi, LIA Mimarlik İcmimarlik LIA Mimarlik İcmimarlik Kırsal Oturma Odası
    +3
    İ. Evi
    Çeliköz Evi, LIA Mimarlik İcmimarlik LIA Mimarlik İcmimarlik Modern Oturma Odası
    Çeliköz Evi, LIA Mimarlik İcmimarlik LIA Mimarlik İcmimarlik Modern Oturma Odası
    Çeliköz Evi, LIA Mimarlik İcmimarlik LIA Mimarlik İcmimarlik Modern Oturma Odası
    +17
    Çeliköz Evi
    Gultekin Villası, LIA Mimarlik İcmimarlik LIA Mimarlik İcmimarlik Ön avlu
    Gultekin Villası, LIA Mimarlik İcmimarlik LIA Mimarlik İcmimarlik Ön avlu
    Gultekin Villası, LIA Mimarlik İcmimarlik LIA Mimarlik İcmimarlik Yanları açık garaj
    +6
    Gultekin Villası
    Kaçan Terası, LIA Mimarlik İcmimarlik LIA Mimarlik İcmimarlik Kırsal Balkon, Veranda & Teras
    Kaçan Terası, LIA Mimarlik İcmimarlik LIA Mimarlik İcmimarlik Kırsal Balkon, Veranda & Teras
    Kaçan Terası, LIA Mimarlik İcmimarlik LIA Mimarlik İcmimarlik Balkon, Veranda & TerasIşıklandırma
    +11
    Kaçan Terası
    Hepsini göster: 21 proje

    Lia Mimarlık ve İçmimarlık ofisi Eskişehir'de tasarım alanında hizmet vermektedir. Uzman ve profesyonel ekibimizle mimarlık, içmimarlık ve peyzaj tasarımları ve içmekan uygulamaları yapmaktayız. Eskişehir içi ve Eskişehir dışında birçok projeyi tamamlayan ekibimiz ile konum farketmeksizin Türkiye'nin birçok yerine hizmet veriyoruz. Uygulanabilir gerçekçi çözümler üreterek müşterinin ilk baştaki memnuniyetinin uygulamanın tamamlanmasına kadar devam etmesi için çalışıyoruz. Referanslarımız uygulamasını tamamladığımız projelerdir.

    Hizmetler
    • mimari proje ve uygulamaları
    • içmekan tasarımı ve uygulamaları
    • peyzaj tasarımı
    • cephe tasarımı ve görselleştirme hizmetleri
    Hizmet alanları
    • Mimarlık
    • İçmimarlık
    • Peyzaj ve Tasarım
    • Eskişehir
    • Balıkesir
    • Bursa
    Adres
    AKARBAŞI MAH. ATATÜRK BULVARI NO:95 A
    26020 Eskişehir
    Türkiye
    +90-2222252587 www.liamimarlik.com

    Değerlendirmeler

    H.Berat BAYTAR
    İlgi çekici ve sıra dışı tasarımlarla mekanları mükemmelliğe doğru iten bir Firma..
    yaklaşık 4 yıl önce
    TRIOSHOP COM
    Dekorasyon konusunda bizlere verdikleri destek mükemmeldi ve ayrıca işlerini özenerek yapıyorlar bu devirde bu çok önemli bizim için bununda üstesinden geldiler.
    yaklaşık 4 yıl önce
    oğuzhan ağcakaya
    İlk görüşmemizde konuştular ve fikir verdiler nelere dikkat etmem gerektiğini anlattılar. Bir kaç firma ile daha görüşünce tekrar lia mimarlığa karar verdim. Daire tasarımı yaptırdım. İlk olarak bir tasarım ve uygulama dosyası yaptılar. Daha sonra uygulama içinde fiyat verdiler. Birkaç yerden teklif aldıktan sonra uygulamayıda verdik. Uygulama bitince görsellerdeki ile aynı sonuç çıktı. Ekstra yapılan işler içinde sorun çıkarmadılar ve çıkan sorunları çözdüler. Çok kurumsal ilgili ve özverili firma. Başkasına iş yaptırmadan en azından bir uğrayın. Pişman kalmazsınız.
    4 yıldan fazla önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element