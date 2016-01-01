LIA Mimarlik İcmimarlik

Lia Mimarlık ve İçmimarlık ofisi Eskişehir'de tasarım alanında hizmet vermektedir. Uzman ve profesyonel ekibimizle mimarlık, içmimarlık ve peyzaj tasarımları ve içmekan uygulamaları yapmaktayız. Eskişehir içi ve Eskişehir dışında birçok projeyi tamamlayan ekibimiz ile konum farketmeksizin Türkiye'nin birçok yerine hizmet veriyoruz. Uygulanabilir gerçekçi çözümler üreterek müşterinin ilk baştaki memnuniyetinin uygulamanın tamamlanmasına kadar devam etmesi için çalışıyoruz. Referanslarımız uygulamasını tamamladığımız projelerdir.