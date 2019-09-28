Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon

Siz değerli müşterilerimizin, ihtiyacı olduğu an da yenilikçi ve farklı tasarımlarla yanında olmak, mutluluk ve güvene dayalı hizmet vermektir. Bu yolda emeklerimiz doğrultusunda daha iyi seviyelere ulaşmaktır.
Bizler, değerli müşterilerimiz için hizmeti daha ulaşılabilir hale getirmek, kullanım alanlarınızda yenilik yapmak tasarlamak istediğiniz düşüncelerinizi yansıtacak önerilerle ve değerlerimizle hizmet vermek için varız ve bu doğrultuda bizim için önemli olan sizin konforunuzdan ödün vermeden hızlı ve istediğiniz hizmeti temin etmektir. Bu bir duvar veya değiştirmek istediğiniz alanlarda istediğiniz olabilir. Bizim önceliğimiz sizin ne istediğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz zamanda yanınızda olmaktır.
- Hizmetler
- Yenileme
- Dekorasyon
- Taahhüt
- Tadilat
- Mimari Tasarım
- Proje
- Innenarchitektur
- architektonisches Design
- architektonisches Projekt
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- Hizmet alanları
- Ankara merkezli profesyonel kadrosu ile tüm Türkiye hizmet vermektedir
- Adres
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Ehlibeyt Mah. Tekstilciler cad. 35/14 Çankaya
06520 Ankara
Türkiye
+90-5053723654 www.mekgrup.com.tr
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