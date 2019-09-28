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Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 8Projeler (8) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (9)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Aydın Savran Doğal Ürünler İş Yeri Tasarım ve Uygulaması, Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon
    Aydın Savran Doğal Ürünler İş Yeri Tasarım ve Uygulaması, Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon
    Aydın Savran Doğal Ürünler İş Yeri Tasarım ve Uygulaması, Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon
    +14
    Aydın Savran Doğal Ürünler İş Yeri Tasarım ve Uygulaması
    Daire Tasarımı ve Uygulaması, Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon
    Daire Tasarımı ve Uygulaması, Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon
    Daire Tasarımı ve Uygulaması, Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon
    +42
    Daire Tasarımı ve Uygulaması
    Camii Dinlenme ve Sohbet Odası Sosyal Alan Tasarımı, Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon Klasik Sergi Alanları Mermer Gri
    Camii Dinlenme ve Sohbet Odası Sosyal Alan Tasarımı, Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon Klasik Sergi Alanları Ahşap Gri
    Camii Dinlenme ve Sohbet Odası Sosyal Alan Tasarımı, Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon Klasik Sergi Alanları Mermer Gri
    +5
    Camii Dinlenme ve Sohbet Odası Sosyal Alan Tasarımı
    Banyo Tasarımı ve Uygulaması, Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon BanyoAksesuarlar Ahşap Kahverengi
    Banyo Tasarımı ve Uygulaması, Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon BanyoAksesuarlar Ahşap Kahverengi
    Banyo Tasarımı ve Uygulaması, Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon BanyoDekorasyon Ahşap Bej
    +1
    Banyo Tasarımı ve Uygulaması
    Mutfak Projeleri
    Ankara Özel Ofis Projesi ve Uygulanma, Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon Modern Çalışma Odası
    Ankara Özel Ofis Projesi ve Uygulanma, Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    Ankara Özel Ofis Projesi ve Uygulanma, Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon Mekgrup İç Mimari ve Dekorasyon Modern Koridor, Hol & Merdivenler
    +8
    Ankara Özel Ofis Projesi ve Uygulanma
    Hepsini göster: 8 proje

    Siz değerli müşterilerimizin, ihtiyacı olduğu an da yenilikçi ve farklı tasarımlarla yanında olmak, mutluluk ve güvene dayalı hizmet vermektir. Bu yolda emeklerimiz doğrultusunda daha iyi seviyelere ulaşmaktır.

    Bizler, değerli müşterilerimiz için hizmeti daha ulaşılabilir hale getirmek, kullanım alanlarınızda yenilik yapmak tasarlamak istediğiniz düşüncelerinizi yansıtacak önerilerle ve değerlerimizle hizmet vermek için varız ve bu doğrultuda bizim için önemli olan sizin konforunuzdan ödün vermeden hızlı ve istediğiniz hizmeti temin etmektir. Bu bir duvar veya değiştirmek istediğiniz alanlarda istediğiniz olabilir. Bizim önceliğimiz sizin ne istediğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz zamanda yanınızda olmaktır.

    Hizmetler
    • Yenileme
    • Dekorasyon
    • Taahhüt
    • Tadilat
    • Mimari Tasarım
    • Proje
    • Innenarchitektur
    • architektonisches Design
    • architektonisches Projekt
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    Ankara merkezli profesyonel kadrosu ile tüm Türkiye hizmet vermektedir
    Adres
    Ehlibeyt Mah. Tekstilciler cad. 35/14 Çankaya
    06520 Ankara
    Türkiye
    +90-5053723654 www.mekgrup.com.tr
    Yasal mülkiyet

    © MEK GRUP IÇ MİMARLIK VE DEKORASYON / Tüm Hakları Saklıdır.

    Değerlendirmeler

    Burak Şahin Burak Şahin
    Ersin beye,çalışmalarını titizlikle yürüttüğü için çok teşekkür ediyorum.
    2 yıldan fazla önce
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    zfrptk86
    İç mimarlikda piik kalite ve eşsiz tasarim Tesekkurler Mek grup
    neredeyse 3 yıl önce
    Proje tarihi: Mart 2018
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    Miyase Köknar Miyase Köknar
    Banyo Tadilatı
    neredeyse 3 yıl önce
    Proje tarihi: Nisan 2018
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