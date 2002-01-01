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SANDALYECİ A.Ş.
Mobilya & Aksesuarlar İzmir
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Değerlendirmeler (13)
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    Sandalye dünyasında bir devrim yaratan Sandalyeci A.Ş.

    Ürünlerindeki sağlamlık, hızlı üretim, zamanında teslimat ve hizmet kalitesiyle, ahşap sandalye, masa, kanepe ve her nevi oturma grubu üretimiyle ayrıca ithal alüminyum sandalyeleriyle sektörün gözdesi haline gelmiştir. 17 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan Sandalyeci A.Ş. üretimdeki hassasiyet ve kalitesi ile ürünleri uzun yıllar boyunca kullanılmasını sağlamıştır. Sandalyeci A.Ş.`nin çok geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. Ürün portföyünde 520 adet değişik ürün çesidi yer alır. Ahşap ürünler arasında; 53 model ahşap sandalye, 20 model ahşap bar sandalyesi, 19 model ahşap masa, 17 model kanepe, 6 model oturma grubu, 7 model koltuk çeşidi yer alıyor. İthal grupta ise; metal, alüminyum sandalyeler, ofis sandalyeleri ve rattan takımlar olmak üzere birçok ürün çeşidi yer alıyor.

    Kalite Politikamız 

    Ülke ekonomisine katkı sağlayan, sürekli gelişmeyi yaşamın bir parçası olarak algılayan, topluma ve çevresine karşı sorumluluklarının bilincinde, kaliteyi ilke ve prensip edinmiş bir kuruluş olarak öncelikli hedefimiz; üretim segmentimizde yer alan sandalye üretimi denilince akla gelen ilk isim olmak, mükemmel çözümleri sürat ve ekonomiyle birleştirip müşterilerimizin firmamızla ilk temasından, malzemenin ve/veya işin teslim edilmesine dek profesyonel teknik destek ve yakın alakamızla SANDALYECİ A.Ş. ile çalışmaktan memnun olmalarını sağlamaktır. Kalite anlayış ve yönetim sistemimiz ile iş mükemmelliğini sağlamak, SANDALYECİ Anonim Şirketi olarak görev ve ödevimizdir.

    Hizmet alanları
    İzmir
    Adres
    Yeşillik Caddesi No: 447 Karabağlar
    35400 İzmir
    Türkiye
    +90-2322640010 www.sandalyeci.com

    Değerlendirmeler

    Mustafa Ö.
    Fiyatları bir tık pahalı olsa da kaliteli ürünler, söyledikleri gün teslimatı gerçekleştirdiler.
    8 ay önce
    İbrahim Saygılarlı
    Kurumsal bir firma gibi çalışmiyor. Söylediği tarihte teslim yapmıyor. Teslim ederken de yanlış ürün getiriyor.
    8 ay önce
    Hülya Uzun
    İşcilik çok iyi, zamanında teslim ettiler.Verdiğim ölçü yüksek geldi hemen gelip evden aldılar kısaltıp tekrar eve teslim ettiler çok memnun kaldım.Çok teşekkür ederim.
    8 ay önce
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