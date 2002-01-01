Sandalye dünyasında bir devrim yaratan Sandalyeci A.Ş.

Ürünlerindeki sağlamlık, hızlı üretim, zamanında teslimat ve hizmet kalitesiyle, ahşap sandalye, masa, kanepe ve her nevi oturma grubu üretimiyle ayrıca ithal alüminyum sandalyeleriyle sektörün gözdesi haline gelmiştir. 17 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan Sandalyeci A.Ş. üretimdeki hassasiyet ve kalitesi ile ürünleri uzun yıllar boyunca kullanılmasını sağlamıştır. Sandalyeci A.Ş.`nin çok geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. Ürün portföyünde 520 adet değişik ürün çesidi yer alır. Ahşap ürünler arasında; 53 model ahşap sandalye, 20 model ahşap bar sandalyesi, 19 model ahşap masa, 17 model kanepe, 6 model oturma grubu, 7 model koltuk çeşidi yer alıyor. İthal grupta ise; metal, alüminyum sandalyeler, ofis sandalyeleri ve rattan takımlar olmak üzere birçok ürün çeşidi yer alıyor.

Kalite Politikamız

Ülke ekonomisine katkı sağlayan, sürekli gelişmeyi yaşamın bir parçası olarak algılayan, topluma ve çevresine karşı sorumluluklarının bilincinde, kaliteyi ilke ve prensip edinmiş bir kuruluş olarak öncelikli hedefimiz; üretim segmentimizde yer alan sandalye üretimi denilince akla gelen ilk isim olmak, mükemmel çözümleri sürat ve ekonomiyle birleştirip müşterilerimizin firmamızla ilk temasından, malzemenin ve/veya işin teslim edilmesine dek profesyonel teknik destek ve yakın alakamızla SANDALYECİ A.Ş. ile çalışmaktan memnun olmalarını sağlamaktır. Kalite anlayış ve yönetim sistemimiz ile iş mükemmelliğini sağlamak, SANDALYECİ Anonim Şirketi olarak görev ve ödevimizdir.