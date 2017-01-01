현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İç Mimarlar Kayseri
Genel Bakış 9Projeler (9) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (4)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • YEŞİL ŞARKÜTERİ, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İskandinav Oto Galerileri Seramik
    YEŞİL ŞARKÜTERİ, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Ticari alanlar Seramik
    YEŞİL ŞARKÜTERİ, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Ticari alanlar
    +7
    YEŞİL ŞARKÜTERİ
    YAŞANILABİLECEK ALANLAR TASARLIYOR VE YAPIYORUZ.., İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Klasik Koridor, Hol & Merdivenler Granit Beyaz
    YAŞANILABİLECEK ALANLAR TASARLIYOR VE YAPIYORUZ.., İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Klasik Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap Beyaz
    YAŞANILABİLECEK ALANLAR TASARLIYOR VE YAPIYORUZ.., İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon İpek Beyaz
    +16
    YAŞANILABİLECEK ALANLAR TASARLIYOR VE YAPIYORUZ..
    GRAND OTEL, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    GRAND OTEL, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    GRAND OTEL, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +7
    GRAND OTEL
    Konut Projesi, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Eklektik Duvar & Zemin
    Konut Projesi, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Ev İçiOda Ayırıcı & Paravanlar
    Konut Projesi, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Duvar & Zemin
    +22
    Konut Projesi
    HUKUK OFİSİ & LAW OFFİCE , İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Ticari alanlar
    HUKUK OFİSİ & LAW OFFİCE , İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Ticari alanlar
    HUKUK OFİSİ & LAW OFFİCE , İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Ticari alanlar
    +17
    HUKUK OFİSİ & LAW OFFİCE
    İNDEKSA iç Mimarlık & Mimarlık Ofisi, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Ticari alanlar
    İNDEKSA iç Mimarlık & Mimarlık Ofisi, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İç Dekorasyon
    İNDEKSA iç Mimarlık & Mimarlık Ofisi, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İç Dekorasyon
    +19
    İNDEKSA iç Mimarlık & Mimarlık Ofisi
    Hepsini göster: 9 proje

    2007 Yılında
    kurduğumuz İNDEKSA Mimarlık ve İç Mimarlık 'ta tasarım ve uygulama alanlarında, farklı ölçekte çalışmalar yapıyoruz.Sanatı yaşam alanlarına entegre ederek sunmayı amaçlıyoruz, çünkü iç mimarlığı sanatın bir parçası olarak görüyoruz.Üzerinde çalıştığımız her projede yaratıcılığımızı ve hayal gücümüzü, sahip olduğumuz profesyonel tecrübelerle birleştirerek daha önce tasarlanmamış olanı sunmak adına çalışıyoruz.

       İNDEKSA  Mimarlık ve İç Mimarlık olarak, dünyada her an değişmekte olan tasarım trendlerini takip ederek ve farklı örnekleri yorumlayarak onlara yeni bakış açısı getiriyoruz.Bu yönelimle; mimari tasarım anlayışına  detay katarak, mekandaki uyumu yakalıyor ve yaşam alanıyla kullanıcılarını bütünleştirmeyi hedefliyoruz.

       Estetiğin, zarafetin ve yeniliğin etkisinin bilincinde, ince detaylara önem veriyoruz.Çünkü tasarımın mekan ile bir bütünlük oluşturması gerektiğini çok iyi biliyoruz.Bu konuda yaratıcı fikir ve tasarıma yönelik konsept danışmanlık hizmeti sunuyoruz.Çalışma prensibimizle İNDEKSA  Mimarlık ve İç Mimarlık olarak sekiz yıldır yurt içinde ve yurt dışında,uygulama çalışmaları, konsept tasarımı ve mimari projelerinde, yenilikçi tasarımlarımızla yer aldık.Bundan sonra da hedefimiz; geleceğin tasarımlarını yorumlamaya devam etmek olacaktır.

       Tarafımızı hayal ettiğiniz,tasarımlarınızda ve uygulamalarınızda çözüm ortağı olarak düşünmenizden dolayı teşekkür ederiz.

    Hizmetler
    TASARIM & UYGULAMA Mağaza Tasarımı Mobilya İmalatı İç Mimarlık Mimari & İç Mimari Uygulama
    Hizmet alanları
    Tercih edildiğimiz her yer…
    Adres
    Tarsus Sokak 55/A
    38030 Kayseri
    Türkiye
    +90-3522221665 www.indeksa.com

    Değerlendirmeler

    Hüseyin Cem Altıner
    4 yıldan fazla önce
    Inndesign Project
    3 yıldan fazla önce
    Nuh Mehmet Aksebzeci
    yaklaşık 3 yıl önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element