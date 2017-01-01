İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

2007 Yılında

kurduğumuz İNDEKSA Mimarlık ve İç Mimarlık 'ta tasarım ve uygulama alanlarında, farklı ölçekte çalışmalar yapıyoruz.Sanatı yaşam alanlarına entegre ederek sunmayı amaçlıyoruz, çünkü iç mimarlığı sanatın bir parçası olarak görüyoruz.Üzerinde çalıştığımız her projede yaratıcılığımızı ve hayal gücümüzü, sahip olduğumuz profesyonel tecrübelerle birleştirerek daha önce tasarlanmamış olanı sunmak adına çalışıyoruz.

İNDEKSA Mimarlık ve İç Mimarlık olarak, dünyada her an değişmekte olan tasarım trendlerini takip ederek ve farklı örnekleri yorumlayarak onlara yeni bakış açısı getiriyoruz.Bu yönelimle; mimari tasarım anlayışına detay katarak, mekandaki uyumu yakalıyor ve yaşam alanıyla kullanıcılarını bütünleştirmeyi hedefliyoruz.

Estetiğin, zarafetin ve yeniliğin etkisinin bilincinde, ince detaylara önem veriyoruz.Çünkü tasarımın mekan ile bir bütünlük oluşturması gerektiğini çok iyi biliyoruz.Bu konuda yaratıcı fikir ve tasarıma yönelik konsept danışmanlık hizmeti sunuyoruz.Çalışma prensibimizle İNDEKSA Mimarlık ve İç Mimarlık olarak sekiz yıldır yurt içinde ve yurt dışında,uygulama çalışmaları, konsept tasarımı ve mimari projelerinde, yenilikçi tasarımlarımızla yer aldık.Bundan sonra da hedefimiz; geleceğin tasarımlarını yorumlamaya devam etmek olacaktır.

Tarafımızı hayal ettiğiniz,tasarımlarınızda ve uygulamalarınızda çözüm ortağı olarak düşünmenizden dolayı teşekkür ederiz.