Vneto DESİGN

VNETO olarak genç girişimci diye kendimize adlandırabiliriz. Hobilerimizi iş fikrine dönüştürme kararı ile İzmir’de bu hayali hayata geçirdik. Ürün üretim tercihimiz ahşap aydınlatma ürünleri ve beton aksesuar ürünleri olarak sınırlandırabiliriz ayrıca tasarımlarını ve üretimlerini son kullanıcıya kadar olan bütün aşamaları kendi bünyemizde çözmekteyiz. Genel konseptimiz ev dekorasyon alanında ürünler ortaya çıkarmaktayız.
- Hizmetler
- Dekoratif Beton Saksı v.s.
- Hizmet alanları
- Ürün ve izmir
- Adres
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35090 Izmir
Türkiye
+90-5065529632 www.vnetodesign.com