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Vneto DESİGN
Online Mağazalar Izmir
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Projeler

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    • Beton Bardak Altlığı, Vneto DESİGN Vneto DESİGN İç Dekorasyon Beton Gri
    Beton Bardak Altlığı
    Beton Saksı, Vneto DESİGN Vneto DESİGN Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Beton Gri
    Beton Saksı, Vneto DESİGN Vneto DESİGN Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Beton Bej
    Beton Saksı, Vneto DESİGN Vneto DESİGN Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Beton Turuncu
    +5
    Beton Saksı

    VNETO olarak genç girişimci diye kendimize adlandırabiliriz. Hobilerimizi iş fikrine dönüştürme kararı ile İzmir’de bu hayali hayata geçirdik. Ürün üretim tercihimiz ahşap aydınlatma ürünleri ve beton aksesuar ürünleri olarak sınırlandırabiliriz ayrıca tasarımlarını ve üretimlerini son kullanıcıya kadar olan bütün aşamaları kendi bünyemizde çözmekteyiz. Genel konseptimiz ev dekorasyon alanında ürünler ortaya çıkarmaktayız.

    Hizmetler
    Dekoratif Beton Saksı v.s.
    Hizmet alanları
    Ürün ve izmir
    Adres
    35090 Izmir
    Türkiye
    +90-5065529632 www.vnetodesign.com
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