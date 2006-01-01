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Trabcelona Design
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
Genel Bakış 52Projeler (52) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • LEO TV ÜNİTESİ, Trabcelona Design Trabcelona Design Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
    LEO TV ÜNİTESİ
    LEO MESSİ 10, Trabcelona Design Trabcelona Design Yemek OdasıMasalar
    LEO MESSİ 10
    LEO MESSİ, Trabcelona Design Trabcelona Design Akdeniz Oturma Odası
    LEO MESSİ
    Cendal, Trabcelona Design Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Cendal
    vertu yaşam odası, Trabcelona Design Trabcelona Design Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
    vertu yaşam odası
    wawe, Trabcelona Design Trabcelona Design Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    wawe
    Hepsini göster: 52 proje

    26,06,2006  yılında 5,000 m2 üretim parkuruyla hizmete başladık yurt içi ve yurt dışı çalışmaları ile bugünkü üretim

    20,000m2 karede tecrubeli ekibiyle İkitelli İSTANBUL da...

    Hizmetler
    mal off istanbul proje daireler ağaoglu proje daireler ve avrupa ülkeleri ve afrika orta dogu ihracat çalışmaları .
    Hizmet alanları
    MİMARİ&İÇ MİMARİ PROJE VE UYGULAMALAR
    Şirket ödülleri
    • MALL OF İSTANBUL 
    • AĞAOGLU 
    • IHLAMUR EVLERİ
    • AVRUPA KONUTLARI
    • YORUM İSTANBUL
    • BATI ŞEHİR 
    • PROJE MİMARİ DESTEK ÇALIŞMALARIMIZ
    Adres
    masko mobilyacılar sitesi istanbul 20{a blok no 11-13
    34494 Istanbul
    Türkiye
    +90544316616102126704044 instagram.com/trabcelonadesign
    Yasal mülkiyet

    Cem ŞENTÜRK mob.paz.şti.

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