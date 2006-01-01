Trabcelona Design

26,06,2006 yılında 5,000 m2 üretim parkuruyla hizmete başladık yurt içi ve yurt dışı çalışmaları ile bugünkü üretim
20,000m2 karede tecrubeli ekibiyle İkitelli İSTANBUL da...
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Cem ŞENTÜRK mob.paz.şti.