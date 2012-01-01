Suave internet mağazası (NY Bilişim Tekstil Pazarlama LTD. ŞTİ.), SAÇLI TEKSTİL A.Ş. bünyesinde kurulmuş bir grup şirketi olup, 2012 yılında çalışma hayatına başlayan, İstanbul merkezli bir internet girişimidir. Evine değer veren herkese ulaşmayı hedefleyen Suave, kaliteli yaşam alanı ihtiyaçlarını ve birbirinden özel dekorasyon ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunmaktadır. Müşterilerinin talepleri doğrultusunda gelişen ve değişen ürün yelpazesiyle internetteki tek adres olmayı amaçlamaktadır.
- Hizmet alanları
- Türkiye Cumhuriyeti
- Adres
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Oruçreis Mah. Tekstilkent Ticaret Merkezi A09 Blok No:26 Esenler
34235 İstanbul
Türkiye
+90-2124381101 www.suave.com.tr