Hrn Dizayn Dekoratif Aydınlatma İhracat-İthalat ve Tic. Ltd. Şti.

Aydınlatma dünyasına yeni bir soluk getiren Stonelight markası HRN DİZAYN Bünyesinde 2002 yılında doğmuştur. Tüm dünya üzerinde 6 sene araştırma ve inceleme yapılarak tarafımıza verilen 20 yıl korumalı buluş patenti sayesinde, dekoratif aydınlatma da öncü olmayı amaç edinmiş olan firmamız uzmanlaşmaya yönelerek standartlarını yükseltmiştir.
Hedefimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız ile birlikte, güçlü bir ekip ruhu içinde yeni teknolojileri kullanarak kaliteli ve dayanıklı ürünlerimizi dünya standartlarında üreterek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır. Stonelight yapılan AR-GE çalışmaları sayesinde gün geçtikçe daha da güçlenerek müşterilerimize avantaj sağlamaktadır. Hrn Dizayn, müşterilerine satış öncesi ve satış sonrası sağladığı destek ile özel projelerde yer almakta ve sunduğu hizmet kalitesi ile projelerinizin sorunsuz yürütülmesine katkı sağlar.
- Hizmetler
- Dekoratif Aydınlatma Ürünleri İmalatı
- Hizmet alanları
- Işıklı Taş Üretimi ve Balıkesir
- Adres
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Sanayi Sitesi 1363 Sok. 45. Blok No:33 Bandırma
10200 Balıkesir
Türkiye
+90-2667210202 www.stonelight.com.tr
Patent No: TR 2003 01106 B
Patent No: TR 2011 08567 B
Marka No: 2008 18299 - STONELIGHT