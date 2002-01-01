Hrn Dizayn Dekoratif Aydınlatma İhracat-İthalat ve Tic. Ltd. Şti.

Aydınlatma dünyasına yeni bir soluk getiren Stonelight markası HRN DİZAYN Bünyesinde 2002 yılında doğmuştur. Tüm dünya üzerinde 6 sene araştırma ve inceleme yapılarak tarafımıza verilen 20 yıl korumalı buluş patenti sayesinde, dekoratif aydınlatma da öncü olmayı amaç edinmiş olan firmamız uzmanlaşmaya yönelerek standartlarını yükseltmiştir.

Hedefimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız ile birlikte, güçlü bir ekip ruhu içinde yeni teknolojileri kullanarak kaliteli ve dayanıklı ürünlerimizi dünya standartlarında üreterek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır. Stonelight yapılan AR-GE çalışmaları sayesinde gün geçtikçe daha da güçlenerek müşterilerimize avantaj sağlamaktadır. Hrn Dizayn, müşterilerine satış öncesi ve satış sonrası sağladığı destek ile özel projelerde yer almakta ve sunduğu hizmet kalitesi ile projelerinizin sorunsuz yürütülmesine katkı sağlar.