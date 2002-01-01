현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Hrn Dizayn Dekoratif Aydınlatma İhracat-İthalat ve Tic. Ltd. Şti.
Aydınlatmalar Balıkesir
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Tamamlamak için tıklayın

    Aydınlatma dünyasına yeni bir soluk getiren Stonelight markası HRN DİZAYN Bünyesinde 2002 yılında doğmuştur. Tüm dünya üzerinde 6 sene araştırma ve inceleme yapılarak tarafımıza verilen 20 yıl korumalı buluş patenti sayesinde, dekoratif aydınlatma da öncü olmayı amaç edinmiş olan firmamız uzmanlaşmaya yönelerek standartlarını yükseltmiştir.

    Hedefimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız ile birlikte, güçlü bir ekip ruhu içinde yeni teknolojileri kullanarak kaliteli ve dayanıklı ürünlerimizi dünya standartlarında üreterek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır.  Stonelight yapılan AR-GE çalışmaları sayesinde gün geçtikçe daha da güçlenerek müşterilerimize avantaj sağlamaktadır. Hrn Dizayn, müşterilerine satış öncesi ve satış sonrası sağladığı destek ile özel projelerde yer almakta ve sunduğu hizmet kalitesi ile projelerinizin sorunsuz yürütülmesine katkı sağlar.

    Hizmetler
    Dekoratif Aydınlatma Ürünleri İmalatı
    Hizmet alanları
    Işıklı Taş Üretimi ve Balıkesir
    Adres
    Sanayi Sitesi 1363 Sok. 45. Blok No:33 Bandırma
    10200 Balıkesir
    Türkiye
    +90-2667210202 www.stonelight.com.tr
    Yasal mülkiyet

    Patent No: TR 2003 01106 B

    Patent No: TR 2011 08567 B

    Marka No: 2008 18299 - STONELIGHT

    Değerlendirmeler

    OZKAN CEYHAN
    yaklaşık 5 yıl önce
    İrem KISA
    neredeyse 3 yıl önce
    Huseyin Demir
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element