Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbulda sırasıyla Mim-ar mimarlık, Te Mimarlık ve Dk Mimarlık bünyesinde çalışmış ve mekansal tasarımda uzmanlaşmıştır. 2006'da myra mimarlık'ı kurmuş ve konut ve ofis alanlarında çok sayıda proje tamamlamıştır. Bu projeler sırasında tasarımın sadece şekilsellik değil bir ruhla bütünleşmesi gerektiğini ve hep birşeyin eksik kaldığını hissetmiştir. Bu dönemde aradığı soruların cevabını feng shui’de bulmuştur. Daha sonra feng shui’ yi tasarımın kalbine yerleştirmeyi amaç Sinem Oktay dünyaca ünlü feng shui master’ı Joseph Yu’ nun sahip olduğu Feng Shui Researh Center’da eğitimini tamamlamıştır. 100’ün üzerinde ülkede danışmanı olan Feng Shui Research Center Akademisinin Türkiye’deki ilk ve tek kıdemli feng shui danışmanı ve uygulayıcısı ünvanına sahip olmuştur. (http://www.astro-fengshui.com/misc/p_europe.html#turkey).

Sinem Oktay'ın tasarım ve feng shui'yi birleştiren teknik hüneri onu etkili ve başarılı bir feng shui içmimarı yapmıştır. Türkiye’de feng shui analizlerini iç mimari tecrübesiyle birleştirerek projelerine hayat veren ilk ve tek tasarımcıdır. Feng Shui Research Center Akademisi tarafından Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde gerçekleştirilen kurumsal feng shui analiz çalışmalarında kıdemli danışman olarak görev almıştır ve almaya devam etmektedir. İstanbul merkez olmak üzere tüm Türkiye'ye ve yurtdışına hizmet vermektedir.