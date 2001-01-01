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Sinem Oktay
İç Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • ofis it, Sinem Oktay Sinem Oktay Ticari alanlar
    ofis it, Sinem Oktay Sinem Oktay Ticari alanlar
    ofis it, Sinem Oktay Sinem Oktay Ticari alanlar
    +8
    ofis it
    APARTMENT, Sinem Oktay Sinem Oktay Modern Oturma Odası
    APARTMENT, Sinem Oktay Sinem Oktay Modern Oturma Odası
    APARTMENT, Sinem Oktay Sinem Oktay Modern Yatak Odası
    +1
    APARTMENT
    NATURE HOMES, Sinem Oktay Sinem Oktay Akdeniz Evler Tuğla Bej
    NATURE HOMES, Sinem Oktay Sinem Oktay Akdeniz Evler
    NATURE HOMES, Sinem Oktay Sinem Oktay Akdeniz Evler
    +3
    NATURE HOMES
    PSYCHOLOGIST OFFICE, Sinem Oktay Sinem Oktay
    PSYCHOLOGIST OFFICE, Sinem Oktay Sinem Oktay
    PSYCHOLOGIST OFFICE, Sinem Oktay Sinem Oktay
    +1
    PSYCHOLOGIST OFFICE
    CONSTRUCTION FIRM OFFICE, Sinem Oktay Sinem Oktay Modern Çalışma Odası
    CONSTRUCTION FIRM OFFICE, Sinem Oktay Sinem Oktay Modern Çalışma Odası
    CONSTRUCTION FIRM OFFICE, Sinem Oktay Sinem Oktay Modern Çalışma Odası
    +2
    CONSTRUCTION FIRM OFFICE

    Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbulda sırasıyla Mim-ar mimarlık, Te Mimarlık ve Dk Mimarlık bünyesinde çalışmış ve mekansal tasarımda uzmanlaşmıştır. 2006'da myra mimarlık'ı kurmuş ve konut ve ofis alanlarında çok sayıda proje tamamlamıştır. Bu projeler sırasında tasarımın sadece şekilsellik değil bir ruhla bütünleşmesi gerektiğini ve hep birşeyin eksik kaldığını hissetmiştir. Bu dönemde aradığı soruların cevabını feng shui’de bulmuştur. Daha sonra feng shui’ yi tasarımın kalbine yerleştirmeyi amaç Sinem Oktay dünyaca ünlü feng shui master’ı Joseph Yu’ nun sahip olduğu Feng Shui Researh Center’da eğitimini tamamlamıştır. 100’ün üzerinde ülkede danışmanı olan Feng Shui Research Center Akademisinin Türkiye’deki ilk ve tek kıdemli feng shui danışmanı ve uygulayıcısı ünvanına sahip olmuştur. (http://www.astro-fengshui.com/misc/p_europe.html#turkey).
    Sinem Oktay'ın tasarım ve feng shui'yi birleştiren teknik hüneri onu etkili ve başarılı bir feng shui içmimarı yapmıştır. Türkiye’de feng shui analizlerini iç mimari tecrübesiyle birleştirerek projelerine hayat veren ilk ve tek tasarımcıdır. Feng Shui Research Center Akademisi tarafından Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde gerçekleştirilen kurumsal feng shui analiz çalışmalarında kıdemli danışman olarak görev almıştır ve almaya devam etmektedir. İstanbul merkez olmak üzere tüm Türkiye'ye ve yurtdışına hizmet vermektedir.

    Hizmetler
    Interior Design ve Feng Shui
    Hizmet alanları
    Whole World
    Şirket ödülleri
    Feng shui practicioner-feng shui research center
    Adres
    Flora Residence, Ataşehir
    034720 İstanbul
    Türkiye
    www.sinemoktay.com
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