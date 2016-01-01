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CAB İç Mimarlık / Proje / Tasarım / Uygulama / Danışmanlık
İç Mimarlar Ankara
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    • CAB İç Mimarlık mekansal hayalleri gerçeğe dönüştüren, iç mimari tasarımlarını, gözlemlerinden ve teorilerinden çıkardığı pratikle uygulayan bir iç mimarlık ofisidir.   

    2012 yılı itibariyle aktif olarak çalışma hayatında yer alan İç Mimar Can Arda Bakar tarafından 2017 yılında sonunda Ankara’da kurulan CAB İç Mimarlık, gelişen ve büyüyen organizasyon yapısıyla Ankara / Balgat ofisinde iç mimari proje tasarımı ve uygulaması ile birlikte danışmanlık / kontrolörlük hizmetlerini de sürdürmeye devam etmektedir.      

    CAB İç Mimarlık başta Ankara olmak üzere, İstanbul, Bursa ve Hatay gibi Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yer alan okul, ofis, kafe, villa, konut ve kamu kurumlarının iç mimari projelerini tasarlamış olup uygulamalarının kontrollerini  de gerçekleştirmiştir.      

    Geçen bu süreçte alanında uzman inşaat, makine, elektrik, mobilya üretici firmaları ile güçlü bir işbirliği geçmişine sahiptir.      

    CAB İç Mimarlık, proje tasarımı ve uygulamasında mesleki pratiğine profesyonel kadrosu ile devam etmektedir.

    Hizmetler
    İç Mimarlık / Proje / Tasarım / Uygulama / 3 Boyutlu Görselleştirme / Danışmanlık
    Hizmet alanları
    İç Mimari ve Ankara
    Adres
    Ehlibeyt Mah. 1242 Cad. Acar Apt. No: 2 / 15 Cevizlidere / Çankaya / ANKARA 
    06520 Ankara
    Türkiye
    www.cabicmimarlik.com
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