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Rota Aydınlatma Malzemeleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.
Aydınlatmalar Ankara
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Değerlendirmeler (4)
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    • Rota Aydınlatma,
    Tecrübe ve bilgiyi, kalite ve estetiğe çeviren eğitimli personeli ile siz müşterilerimize en yüksek kalitede hizmet vermeyi kendine ilke edinmiştir. 

    Şirketimizin misyonu, ithal ürünler başta olmak üzere kaliteli, dekoratif ve geniş bir ürün yelpazesini ve uygulamasını beğeninize sunmaktır.

    Rota Aydınlatma, toplu konutlar, villalar, bankalar, ofisler, mağazalar, konferans salonları, müzeler, sanat galerileri, oteller, alışveriş merkezleri, hastaneler ve fabrikalar gibi çeşitli mekanların elektrik altyapısını, aydınlatmaçözümlerini, proje çözümlerini, data sistemi çözümlerini, güvenlik sistemi çözümlerini, göz sağlığı, ekonomiklik ve verimlilik gibi önemli kriterleri göz önünde bulundurarak sunar. 

    Sürekli yenilenen ve eklenen ürünlerimiz hakkında ayrıntılı bilgiyi web sitemizden takip edebilir, herhangi bir ürün hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız bizimle irtibat kurabilirsiniz.

    Hizmetler
    Elektrik ve aydınlatma ürünlerinin satış ve uygulama hizmeti
    Hizmet alanları
    • Elektrik malzemeleri
    • aydınlatma armatürleri
    • anahtar prizler
    • toptan ve perakende satış
    • ANKARA
    Adres
    SANAYİ CADDESİ NO:23/D
    06050 Ankara
    Türkiye
    +90-3123126776 www.elektrikstore.com.tr

    Değerlendirmeler

    Mehmet Ozturk
    4 yıldan fazla önce
    Harun Aslan
    neredeyse 4 yıl önce
    Gökhan Altunkaynak
    yaklaşık 3 yıl önce
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