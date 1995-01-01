Yasal mülkiyet

Mineteko tam 25 yıldır sizlere en iyi hizmeti, kaliteli malzeme ve sorunsuz işçilik ile sunmanın gururunu yaşamaktadır. Pvc Zemin kaplama hizmetleri, karo halı hizmetleri, lvt zemin kaplama hizmetleri, yükseltilmiş döşeme hizmetleri ve spor zemin kaplama hizmetleri başta olmak üzere zemin sistemleri alanında bir çok dalda hizmet vermekteyiz.

Gerçekleştirdiğimiz projelerimiz 25 yıllık tecrübe ile yaptığımız planlamaların sonucunda sizlere en iyi servisi sunmak için her seferinde üzerine daha da ekleyerek kendimizi geliştirmekteyiz. Başlıca hizmet verdiğimiz konulara aşağıdaki bölümlerden erişebilir yada profesyonel ekibimizden destek almak için hemen bize ulaşabilirsiniz.