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Mineteko
Zemin Döşemecileri İstanbul
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Hizmetler

  • Pvc Zemin Kaplama
  • Karo halı
  • Linolyum
  • inovatif zemin kaplama
  • Tasarım Duvar Kağıdı

Projeler

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    • Pvc Zemin Kaplama, Mineteko Mineteko Endüstriyel Sergi Alanları Ahşap Rengarenk
    Pvc Zemin Kaplama, Mineteko Mineteko Endüstriyel Sergi Alanları Masif Ahşap Ahşap rengi
    Pvc Zemin Kaplama, Mineteko Mineteko Endüstriyel Sergi Alanları Ahşap-Plastik Kompozit Rengarenk
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    Pvc Zemin Kaplama
    İnovatif Zemin Kaplama, Mineteko Mineteko Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    İnovatif Zemin Kaplama, Mineteko Mineteko Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
    İnovatif Zemin Kaplama, Mineteko Mineteko Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
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    İnovatif Zemin Kaplama

    Mineteko‘nun temelleri; 1992 yılında mineflo adı altında faaliyete başlamıştır. 1992 yılında deneme amacıyla ithal edilen PVC zemin kaplamalarında ki küçük miktarda satışlar, izleyen yıllarda katlanarak büyümüş ve 1995 yılında milyon metre kareler mertebesine ulaşmıştır. 1995 yılından sonra, bir çok yabancı firma ile distribütörlük anlaşmaları yapılmış, yurt içi tanıtım ve reklam çalışmalarına ağırlık verilmiş ve bu sayede mineflo, Türkiye’de PVC zemin kaplama malzemelerinin adı ile özdeşleştirilerek marka haline gelmiştir. Sektördeki gelişmeler ve PVC zemin kaplama malzemelerinin yurt içinde de imalatı hız kazanınca bu isim, 2005 yılında varılan bir anlaşma sonucu yerli üretim yapan bir firmaya devredilmiş ve şirket adı, Mineteko olarak değiştirilmiştir.

    Hizmet alanları
    • http://mineteko.com/hizmetler/
    • İstanbul
    Şirket ödülleri
    http://mineteko.com/kurumsal/dokumanlar/
    Adres
    Şerifali Mah. Kutup Sok. No:50/7 Ümraniye
    34775 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164206413 mineteko.com
    Yasal mülkiyet

    Mineteko tam 25 yıldır sizlere en iyi hizmeti, kaliteli malzeme ve sorunsuz işçilik ile sunmanın gururunu yaşamaktadır. Pvc Zemin kaplama hizmetleri, karo halı hizmetleri, lvt zemin kaplama hizmetleri, yükseltilmiş döşeme hizmetleri ve spor zemin kaplama hizmetleri başta olmak üzere zemin sistemleri alanında bir çok dalda hizmet vermekteyiz.

    Gerçekleştirdiğimiz projelerimiz 25 yıllık tecrübe ile yaptığımız planlamaların sonucunda sizlere en iyi servisi sunmak için her seferinde üzerine daha da ekleyerek kendimizi geliştirmekteyiz. Başlıca hizmet verdiğimiz konulara aşağıdaki bölümlerden erişebilir yada profesyonel ekibimizden destek almak için hemen bize ulaşabilirsiniz.

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