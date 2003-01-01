VEMA YAPI MALZ.MİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

VEMA Yapı Malzemeleri Mimarlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi adıyla 1994 yılında tescil edilen firmamız 20 yılı aşkın tecrübesiyle pencere, kapı, panjur ve kış bahçesi sistemleri üretimi ve montajı alanında lider konumdadır, şirketimiz bu konumuyla birlikte tecrübesini de Dünyada PVC sektörünün öncüsü olan REHAU ile 2003 yılında birleştirmiştir.

Firmamız, 3250 m2 alana sahip tesislerinde modern makine parkı ile 800 pencere/gün üretim kapasitesiyle sektörün lokomotifidir. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen İmalat ve Hizmet Yeterlilik Belgeleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen Garanti Belgesi düzenleme ve Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi sahibi olup, bunun yanında ISO 9001:2008 Kalite Güvence Belgesi almıştır. Firmamız,PVC pencere ve kapı üretimi ve montajı süreçlerini, uluslararası kalite normlarında müşterilerinin gereksinim ve beklentileri doğrultusunda bir sistem çözümü olarak tasarlar ve üretir. Yüksek standartlarımız bizi farklı kılmaktadır; Ülkemiz içine sattığımız pencerelerle Avrupa’ya veya Ortadoğu'ya sattığımız pencereler arasında en ufak bir kalite farkı yoktur. En küçük detaylara gösterilen özen, titizlik, duyarlık ve ciddiyetle müşteriyi anlayan ve müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutan VEMA, yetkin personeliyle hizmet kalitesini hep yukarıda tutmayı bilmekte ve ''mükemmelliğin markası'' olma hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Adres : ŞerifaliMah. SerdivanSok. No : 47 Ümraniye –İstanbul Telefon :0 216 420 86 20-21-22

web adresi : www.vemayapi.com.tr e-mail :vema@vemayapi.com