현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
DENİZ YAPI DEKORASYON
İnşaat Malzemeleri Bursa
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (3)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • ARMONİ DÜĞÜN SALONU, DENİZ YAPI DEKORASYON DENİZ YAPI DEKORASYON Metalik/Gümüş
    ARMONİ DÜĞÜN SALONU, DENİZ YAPI DEKORASYON DENİZ YAPI DEKORASYON
    ARMONİ DÜĞÜN SALONU, DENİZ YAPI DEKORASYON DENİZ YAPI DEKORASYON
    +1
    ARMONİ DÜĞÜN SALONU
    GOLD DÜĞÜN SALONU , DENİZ YAPI DEKORASYON DENİZ YAPI DEKORASYON
    GOLD DÜĞÜN SALONU

    2004 Yılında ısı yalıtım başta olmak üzere çatı, iç ve dış cephe boya, su yalıtımı ve çevre düzenlemesi alanlarında faaliyetlerini sürdürmek üzere kurulan DENİZ YAPI DEKORASYON sağladığı yenilikçi çözümler ve sektöre getirdiği güçlü altyapı sistemleriyle müşteri memnuniyetinde güven uyandıran DENİZ YAPI DEKORASYON üst üste sağladığı büyüme oranlarıyla 2015 yılı itibariyle Bursa ‘da  ısı yalıtım sektöründe adından sıkça bahsettiren ısı yalıtım firması olmuştur.DENİZ YAPI DEKORASYON kurumsallaşma sürecinde gereksinim duyulan ve yenilikçi yapısı ile sektöre farklı bir soluk getiren markamız DENİZ YAPI DEKORASYON , iş yapış biçimi olarak yenilikçi ve çevreci çözümleri kendine prensip edinmiş, sektördeki geleneksel iş yapış biçimlerine karşı, kendini müşterilerinin istek ve arzuları ile geliştirmeye çalışan ve bu güne kadar gerçekleştirdiği sayısız uygulamada yaşadığı süreçleri kendi kurumsal hafızasına kayıt ederek müşterilerinin beklentilerini en üst seviyede karşılamanın yollarını arayan bir markadır.Tüm çözümlerin ve ürünlerin giderek birbirine benzerliği ve dolayısıyla tüketicilerin seçim yapmakta zorlandığı çağımızın rekabet ortamında DENİZ YAPI DEKORASYON, iştirak ettiği bütün projelerde müşterilerine ve çözüm ortaklarına güvene dayalı ilişkiler geliştirmeyi ve temel uzmanlığı olan ısı yalıtım alanında dokunduğu tüm binalarda bir değer yaratmayı birinci önceliği olarak görmektedir.Yaşadığı değişim ve dönüşüm sürecinde hizmet verdiği müşterilerinin en değerli varlıklarının evleri olduğunun bilinciyle, ısı yalıtım alanında yaptığı birincil görevin, müşterilerinin zor hayat şartlarında en önemli korunakları olan evlerini DENİZ YAPI DEKORASYON güvencesiyle öncekinden daha korunaklı hale getirmek olduğuna inanmaktır.   http://denizyapidekorasyon.com.tr/

    Hizmetler
    Mantolama DIŞ CEPHE BOYA VE HER TÜRLÜ DEKORASYONU İÇ CEPHE DEKORASYONLARI ALÇI SIVA boya SERAMİK VB İŞLER
    Hizmet alanları
    inşaat-site-bina-betonarme yapıtlar Bursa
    Adres
    selimzade mah.kurtuluş cad.no: 34 TEL:0224 222 53 49
    16290 Bursa
    Türkiye
    +90-5327143185 denizyapidekorasyon.com.tr
    Yasal mülkiyet

    BURSA BOYA VE DEKORASYONCULAR ODASI

    Değerlendirmeler

    Mevlüt Özaslan
    Çok güzeldi ilgi alanlarından dolayı kendilerine teşekkür ederim...
    2 ay önce
    Deniz Aydemir
    6 yıldan fazla önce
    ismail öz
    Kalitenin Adı Deniz Yapı Dekorasyon
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element