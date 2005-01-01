Öznur Çakır Aydoğan tarafından 2010 yılında kurulan OCADO Mimarlık , geleneksel mimari anlayışını, yeni nesil bir dokunuş ile çağdaşlaştırarak modern ve özgün tasarımlar sunmaktadır. Mimari ve iç mimari tasarımlarıyla estetiğe verdiği önem kadar fonksiyon ve ergonomiyi de ön plana çıkaran OCADO Mimarlık, sadece bir bina değil kaliteli bir yaşam alanı oluşturmaya çalışarak, yapılara hayat veren bir anlayışla yol almaktadır.

Mimar Öznur Çakır Aydoğan, 2004-2005 yılları arasında Teğet Mimarlık (Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğ Uçar) bünyesinde, 2005-2010 yılları arasında ise Tabanlıoğlu Mimarlık bünyesinde ulusal ve uluslararası alışveriş merkezi, ofis, konut, otel gibi birçok tasarım ve uygulama projelerini yürütmüştür. 2005 yılında Kazakistan’ın Astana şehrindeki “Palace of Peace” Projesi kapsamında, Tabanlıoğlu Mimarlık Bünyesinde, “Foster &Partners” ekibi ile birlikte çalışmıştır. Ulusal ve uluslararası birçok workshopta (Almanya, İstanbul, Ankara…) sürdürülebilir mimarlık, ileri dijital mimarlık konulu atölyelerde bulunmuştur.

2010 yılı itibariyle, İzmir’de OCADO Mimarlığı kurarak, Mimari tasarım, interaktif tasarım, parametrik tasarım, animasyon, gibi alanlar üzerindeki çalışmalarını OCADO Mimarlık çatısı altında birleştirerek, mimarlığa farklı bir yön vermeye çalışmaktadır.

Öznur Çakır Aydoğan, 2017 yılı “Sign Of City Genç Mimar Ödülü”nü almıştır.









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