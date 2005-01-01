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OCADO Mimarlık
Mimarlar Izmir
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • BAKU/ BD. TOWER, OCADO Mimarlık OCADO Mimarlık
    BAKU/ BD. TOWER, OCADO Mimarlık OCADO Mimarlık
    BAKU/ BD. TOWER, OCADO Mimarlık OCADO Mimarlık
    +1
    BAKU/ BD. TOWER
    MALATYA LIFE TİCARET VE YAŞAM MERKEZİ, OCADO Mimarlık OCADO Mimarlık
    MALATYA LIFE TİCARET VE YAŞAM MERKEZİ, OCADO Mimarlık OCADO Mimarlık
    MALATYA LIFE TİCARET VE YAŞAM MERKEZİ, OCADO Mimarlık OCADO Mimarlık
    +1
    MALATYA LIFE TİCARET VE YAŞAM MERKEZİ
    DARK STONE TOWER/İZMİR, OCADO Mimarlık OCADO Mimarlık
    DARK STONE TOWER/İZMİR, OCADO Mimarlık OCADO Mimarlık
    DARK STONE TOWER/İZMİR, OCADO Mimarlık OCADO Mimarlık
    +1
    DARK STONE TOWER/İZMİR
    ALYA LIFE/KADIKÖY/İSTANBUL, OCADO Mimarlık OCADO Mimarlık
    ALYA LIFE/KADIKÖY/İSTANBUL

    Öznur Çakır Aydoğan tarafından 2010 yılında kurulan OCADO Mimarlık , geleneksel mimari anlayışını, yeni nesil bir dokunuş ile çağdaşlaştırarak modern ve özgün tasarımlar sunmaktadır. Mimari ve iç mimari tasarımlarıyla estetiğe verdiği önem kadar fonksiyon ve ergonomiyi de ön plana çıkaran OCADO Mimarlık, sadece bir bina değil kaliteli bir yaşam alanı oluşturmaya çalışarak, yapılara hayat veren bir anlayışla yol almaktadır.

    Mimar Öznur Çakır Aydoğan, 2004-2005 yılları arasında Teğet Mimarlık (Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğ Uçar) bünyesinde, 2005-2010 yılları arasında ise Tabanlıoğlu Mimarlık bünyesinde ulusal ve uluslararası alışveriş merkezi, ofis, konut, otel gibi birçok tasarım ve uygulama projelerini yürütmüştür. 2005 yılında Kazakistan’ın Astana şehrindeki “Palace of Peace” Projesi kapsamında, Tabanlıoğlu Mimarlık Bünyesinde, “Foster &Partners” ekibi ile birlikte çalışmıştır. Ulusal ve uluslararası birçok workshopta (Almanya, İstanbul, Ankara…) sürdürülebilir mimarlık, ileri dijital mimarlık konulu atölyelerde bulunmuştur.

    2010 yılı itibariyle, İzmir’de OCADO Mimarlığı kurarak, Mimari tasarım, interaktif tasarım, parametrik tasarım, animasyon, gibi alanlar üzerindeki çalışmalarını OCADO Mimarlık çatısı altında birleştirerek, mimarlığa farklı bir yön vermeye çalışmaktadır.

    Öznur Çakır Aydoğan, 2017 yılı “Sign Of City Genç Mimar Ödülü”nü almıştır.



    www.ocadomimarlik.com

    Hizmetler
    mimarlık ve iç mimarlık
    Hizmet alanları
    İzmir
    Şirket ödülleri
    • ISBS 2019-EN İYİ SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILAR-ÇEVRE KATEGORİSİ BİRİNCİLİK
    • SIGN OF THE CITY 2017- GENÇ MİMAR ÖDÜLÜ
    • SPGN OF THE CITY 2019 EN İYİ KENTSEL TASARIM ÖDÜLÜ
    Adres
    Ata plaza 286/1 sok. mansuroğlu mah. no:16 k:7 d:27 Bayraklı/ İzmir
    35550 Izmir
    Türkiye
    +90-2323643233 www.ocadomimarlik.com
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