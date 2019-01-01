Albaks Ltd.Şti – AlboxKITCHEN / Furniture

Albaks Ltd. 1976’dan beri mobilya sektöründe olan ve kreasyonları ile Türkiye ve dünyadaki yüzlerce konut ve ailenin kalbinde duran bir markanın hikâyesini anlatıyor.

Albaks Ltd. ekonomik dönüşümün insanların yaşam biçimlerini değiştirdiği, mobilyaların rahatlık, refah ve zevkle ilgili olduğu bir dönemde doğdu. Albox,rüstik mutfaklardan, modüler mutfaklara, tüm ahşap ev mobilyasına kadar, bir ürünün ve stilinin günlük hayatımızın birçok sosyal ve kültürel yönünü nasıl etkilediğini kanıtlayan bu değişimin liderlerinden biridir.

Albox sizler için, en özel ve kaliteli ürünleri dünyanın her bir noktasından seçerek size sunuyor. Markamız, mutfak ve yaşam odaları mobilyası yelpazesi sunmakta ve büyüyen uluslararası pazarda faaliyet göstermektedir.