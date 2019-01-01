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albox
Mutfak Üreticileri İstanbul
Genel Bakış 21Projeler (21) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (8)
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Projeler

Yeni proje
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    • AlboxMATT, albox albox MutfakDolap & Raflar Beyaz
    AlboxMATT, albox albox MutfakDolap & Raflar
    AlboxMATT, albox albox MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
    AlboxMATT
    AlboxFUSION, albox albox MutfakDolap & Raflar
    AlboxFUSION, albox albox MutfakDolap & Raflar
    AlboxFUSION, albox albox MutfakMutfak Tezgâhları
    +4
    AlboxFUSION
    AlboxCOUNTRY, albox albox MutfakDepo & Kiler
    AlboxCOUNTRY, albox albox MutfakDolap & Raflar
    AlboxCOUNTRY, albox albox MutfakDepo & Kiler
    +3
    AlboxCOUNTRY
    AlboxCERAMIC, albox albox MutfakDolap & Raflar
    AlboxCERAMIC, albox albox MutfakDolap & Raflar
    AlboxCERAMIC, albox albox MutfakIşıklandırma
    +2
    AlboxCERAMIC
    AlboxULTRADECOR & AlboxMATT, albox albox MutfakDolap & Raflar
    AlboxULTRADECOR & AlboxMATT, albox albox MutfakDepo & Kiler
    AlboxULTRADECOR & AlboxMATT, albox albox MutfakDolap & Raflar
    AlboxULTRADECOR & AlboxMATT
    AlboxCLASSIC, albox albox MutfakDolap & Raflar
    AlboxCLASSIC, albox albox MutfakDolap & Raflar
    AlboxCLASSIC
    Hepsini göster: 21 proje

    Albaks Ltd.Şti – AlboxKITCHEN / Furniture

    Albaks Ltd. 1976’dan beri mobilya sektöründe olan ve kreasyonları ile Türkiye ve dünyadaki yüzlerce konut ve ailenin kalbinde duran bir markanın hikâyesini anlatıyor.

    Albaks Ltd. ekonomik dönüşümün insanların yaşam biçimlerini değiştirdiği, mobilyaların rahatlık, refah ve zevkle ilgili olduğu bir dönemde doğdu. Albox,rüstik mutfaklardan, modüler mutfaklara, tüm ahşap ev mobilyasına kadar, bir ürünün ve stilinin günlük hayatımızın birçok sosyal ve kültürel yönünü nasıl etkilediğini kanıtlayan bu değişimin liderlerinden biridir.

    Albox sizler için, en özel ve kaliteli ürünleri dünyanın her bir noktasından seçerek size sunuyor. Markamız, mutfak ve yaşam odaları mobilyası yelpazesi sunmakta ve büyüyen uluslararası pazarda faaliyet göstermektedir.

    Hizmetler
    • Mutfak – Banyo ve Ev dekorasyonu
    • Mobilya
    • Tadilat
    • Mutfak
    • Mutfak Tezgahları
    • Banyo dolapları
    • Tv Üniteleri
    • Oda Kapıları
    • Vestiyer
    • Raydolap
    • Gardırop
    • Hepsini göster: 11 hizme
    Hizmet alanları
    • Ulusal ve Uluslararası
    • Türkiye
    • Marmara Bölgesi
    • Istanbul
    Adres
    Fahrettin Kerim Gökay Cd. 275
    34732 İstanbul
    Türkiye
    +90-8502241224 www.albox.com.tr

    Değerlendirmeler

    EFOR KAPAK SİSTEMLERİ
    İnanılmaz tasarım , uygun fiyat , güleryüzlü ekip ve musmutlu projeler için doğru adres 👏🏼🧿👍🤜🥳
    7 ay önce
    Umut Birinci
    Aldığım hizmet ve sonrasındaki iş takipleri çok güzeldi. Ürünlerden bahsetmiyorum bile. Size özel ölçü alarak kafanızda canlandırdıklarınızı sanal ortamda çizimleriyle size gösterip onayınızı aldıktan sonra üretime geçiyorlar. Ürün kalitesi çok güzel herşey içinize siniyor.
    7 ay önce
    Erchan Aptoula
    Mutfağı baştan aşağı geçen yıl yenilettik. Stoperi olmayan dolap kapağı menteşesi takmaya çalıştılar. İtiraz üzerine de stoperi olan ikinci sınıf menteşeler takıldı. Üstelik bir de kapakların duvarlara çarpmasını normal nitelediler. 1 yıldır kapaklar her çarptığında anıyorum kendilerini. Montajı yapan ustalar evlere şenlik; aspiratör deliğini yanlış yere kestiler, çekmeceler birkaç ay kullanımdan sonra sürtünmeye başladı, tezgahın bir tarafı 1 cm yerden havada. 1 yıldır hiçbir şey yazmadım, bugün dolaptaki rafın yerini değiştirmeye kalkınca yedek deliklerin de hizasız olduğunu görünce dayanamadım. Eski 10 yıllık mutfağımın malzemeleri ve işçiliği daha kaliteliydi. Albox tam bir hayal kırıklığı.
    7 ay önce
    Tüm 8 değerlendirmelerini göster
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