Can Şimşek Mimarlık Atölyesi

CŞMA, Bursa ilinde faaliyet gösteren ve nitelikli tasarım ürünleri ortaya koyma iddiasında olan bir mimarlık ofisidir.

OM Mimarlık ve Mühendislik’in 30 yılı aşan proje ve uygulama tecrübesini, çağın gereklerine uygun şekilde yapı sektörüne sunmayı amaç edinmiştir.

Mimarlık kavramını, yalnızca ‘az alanda çok mekân elde etme’ yaklaşımıyla ele almayan; yapının değerini artıranın daha fazla m² değil, ‘daha iyi mimarlık’ olduğuna inanan bir kuruluştur.

Bu inancı doğrultusunda CŞMA, Ulusal Mimarlık Yarışmalarına katılım sağlamakta ve farklı mimari sorulara verilecek farklı cevaplar için çalışmalarını sürdürmektedir.