Can Şimşek Mimarlık Atölyesi

CŞMA, Bursa ilinde faaliyet gösteren ve nitelikli tasarım ürünleri ortaya koyma iddiasında olan bir mimarlık ofisidir.
OM Mimarlık ve Mühendislik’in 30 yılı aşan proje ve uygulama tecrübesini, çağın gereklerine uygun şekilde yapı sektörüne sunmayı amaç edinmiştir.
Mimarlık kavramını, yalnızca ‘az alanda çok mekân elde etme’ yaklaşımıyla ele almayan; yapının değerini artıranın daha fazla m² değil, ‘daha iyi mimarlık’ olduğuna inanan bir kuruluştur.
Bu inancı doğrultusunda CŞMA, Ulusal Mimarlık Yarışmalarına katılım sağlamakta ve farklı mimari sorulara verilecek farklı cevaplar için çalışmalarını sürdürmektedir.
- Hizmetler
- Mimari Tasarım
- Proje
- Taahhüt
- Kontrollük
- Hizmet alanları
- Bursa
- Ankara/ İstanbul
- İzmir
- Eskişehir
- Şirket ödülleri
- KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ KÜLTÜR PARKI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI 2008 – SATINALMA,
- UŞAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI 2012 – SATINALMA,
- KAYSERİ TİCARET ODASI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI 2014 – MANSİYON,
- MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ YAPI & YAŞAM PROJE ÖDÜLLERİ 2011 – MANSİYON
- Adres
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Balat Mh. Hizmet Sk. No:2
16140 Bursa
Türkiye
+90-2244411616 www.csma.com.tr