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Can Şimşek Mimarlık Atölyesi
Mimarlar Bursa
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • KAYSERİ TİCARET ODASI HİZMET BİNASI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI - 2014, Can Şimşek Mimarlık Atölyesi Can Şimşek Mimarlık Atölyesi
    KAYSERİ TİCARET ODASI HİZMET BİNASI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI - 2014, Can Şimşek Mimarlık Atölyesi Can Şimşek Mimarlık Atölyesi
    KAYSERİ TİCARET ODASI HİZMET BİNASI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI - 2014, Can Şimşek Mimarlık Atölyesi Can Şimşek Mimarlık Atölyesi
    +3
    KAYSERİ TİCARET ODASI HİZMET BİNASI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI - 2014
    Mihrapli Business Center Bursa/Turkey, Can Şimşek Mimarlık Atölyesi Can Şimşek Mimarlık Atölyesi
    Mihrapli Business Center Bursa/Turkey, Can Şimşek Mimarlık Atölyesi Can Şimşek Mimarlık Atölyesi
    Mihrapli Business Center Bursa/Turkey, Can Şimşek Mimarlık Atölyesi Can Şimşek Mimarlık Atölyesi
    +3
    Mihrapli Business Center Bursa/Turkey
    Altınşehir Ofis BURSA, Can Şimşek Mimarlık Atölyesi Can Şimşek Mimarlık Atölyesi
    Altınşehir Ofis BURSA, Can Şimşek Mimarlık Atölyesi Can Şimşek Mimarlık Atölyesi
    Altınşehir Ofis BURSA, Can Şimşek Mimarlık Atölyesi Can Şimşek Mimarlık Atölyesi
    +4
    Altınşehir Ofis BURSA

    CŞMA, Bursa ilinde faaliyet gösteren ve nitelikli tasarım ürünleri ortaya koyma iddiasında olan bir mimarlık ofisidir.

    OM Mimarlık ve Mühendislik’in 30 yılı aşan proje ve uygulama tecrübesini, çağın gereklerine uygun şekilde yapı sektörüne sunmayı amaç edinmiştir.

    Mimarlık kavramını, yalnızca ‘az alanda çok mekân elde etme’ yaklaşımıyla ele almayan; yapının değerini artıranın daha fazla m² değil, ‘daha iyi mimarlık’ olduğuna inanan bir kuruluştur.

    Bu inancı doğrultusunda CŞMA, Ulusal Mimarlık Yarışmalarına katılım sağlamakta ve farklı mimari sorulara verilecek farklı cevaplar için çalışmalarını sürdürmektedir.

    Hizmetler
    • Mimari Tasarım
    • Proje
    • Taahhüt
    • Kontrollük
    Hizmet alanları
    • Bursa
    • Ankara/ İstanbul
    • İzmir
    • Eskişehir
    Şirket ödülleri
    • KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ KÜLTÜR PARKI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI 2008 – SATINALMA,
    • UŞAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI 2012 – SATINALMA,
    • KAYSERİ TİCARET ODASI ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI 2014 – MANSİYON,
    • MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ YAPI & YAŞAM PROJE ÖDÜLLERİ 2011 – MANSİYON
    Adres
    Balat Mh. Hizmet Sk. No:2
    16140 Bursa
    Türkiye
    +90-2244411616 www.csma.com.tr
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