sarıtaş cam işleme dekorasyon inşaat a.ş

1974 yılında cafer sarıboğa tarafından kuruldu..o dönemden bu zamana kadar bir çok büyük projelerde yer aldı..inşaat ve dekorasyon piyasasında işine verdiği özen ve değerle çok kısa zamanda tanınıp bilinen bir firma haline geldi..
- Hizmetler
- cam
- ayna
- paslanmaz
- alüminyum
- çelik otel dekorasyonu
- alış veriş merkezleri yaşam mekanları eylence mekanları tatil yerleri denizcilik ve daha bir çok büyük çaplı özel projeler
- Hizmet alanları
- otel dekorasyonu
- alış veriş yerleri yaşam ve eğlence yerleri denizcilik kuruluşları
- istanbul
- Adres
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çağlayan mah.zengin sokak.no.7 çağlayan kağıthane
34403 Istanbul
Türkiye
+90-2122481334 www.saritascam.com.tr
Yasal mülkiyet
kasım sarıboğa