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sarıtaş cam işleme dekorasyon inşaat a.ş
Cam Üreticileri Istanbul
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    1974 yılında cafer sarıboğa tarafından kuruldu..o dönemden bu zamana kadar bir çok büyük projelerde yer aldı..inşaat ve dekorasyon piyasasında işine verdiği özen ve değerle çok kısa zamanda tanınıp bilinen bir firma haline geldi..

    Hizmetler
    • cam
    • ayna
    • paslanmaz
    • alüminyum
    • çelik otel dekorasyonu
    • alış veriş merkezleri yaşam mekanları eylence mekanları tatil yerleri denizcilik ve daha bir çok büyük çaplı özel projeler
    Hizmet alanları
    • otel dekorasyonu
    • alış veriş yerleri yaşam ve eğlence yerleri denizcilik kuruluşları
    • istanbul
    Adres
    çağlayan mah.zengin sokak.no.7 çağlayan kağıthane
    34403 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122481334 www.saritascam.com.tr
    Yasal mülkiyet

    kasım sarıboğa

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