FayansArt bir Boran Reklam markası olup fayans üzerine dekoratif ve dijital baskılar konusunda profesyonelleşmiş bir firmadır. Geliştirmiş olduğu özel baskı formülü sayesinde mutfak fayansları,banyo fayansları, hamam&spa fayansları ve havuz fayanlarında kullanılabilmektedir. FayansArt ürünleri her türlü temizlik malzemesi ve klor gibi havuz kimyasallarına karşı tam korumaya sahiptir.