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FayansArt
Karo, Taş & Tezgâhlar İstanbul
Genel Bakış 6Projeler (6) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

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    • Dış Mekan Fayans Uygulamaları, FayansArt FayansArt Kırsal Duvar & Zemin Seramik Rengarenk
    Dış Mekan Fayans Uygulamaları
    Baskılı Anaokulu Fayans Projesi, FayansArt FayansArt Modern Banyo Seramik Rengarenk
    Baskılı Anaokulu Fayans Projesi, FayansArt FayansArt Akdeniz Balkon, Veranda & Teras Seramik Rengarenk
    Baskılı Anaokulu Fayans Projesi
    Baskılı Havuz Fayansları, FayansArt FayansArt Akdeniz Havuz Seramik
    Baskılı Havuz Fayansları
    Banyo Fayans Baskıları, FayansArt FayansArt BanyoDekorasyon Seramik Rengarenk
    Banyo Fayans Baskıları
    Hamam | SPA Dekoratif Fayans Baskılar, FayansArt FayansArt Klasik Spa Seramik Rengarenk
    Hamam | SPA Dekoratif Fayans Baskılar
    Kişiye Özel Mutfak Fayansları, FayansArt FayansArt Modern Mutfak Seramik
    Kişiye Özel Mutfak Fayansları

    FayansArt bir Boran Reklam markası olup fayans üzerine dekoratif ve dijital baskılar konusunda profesyonelleşmiş bir firmadır. Geliştirmiş olduğu özel baskı formülü sayesinde mutfak fayansları,banyo fayansları, hamam&spa fayansları ve havuz fayanlarında kullanılabilmektedir. FayansArt ürünleri her türlü temizlik malzemesi ve klor gibi havuz kimyasallarına karşı tam korumaya sahiptir.

    Hizmetler
    • fayans baskı
    • banyo fayansları
    • mutfak fayansları
    • kişiye özel baskı
    Hizmet alanları
    türkiye ve avrupa
    Adres
    Şeyhli Mh. Kuruçeşme Sk. No:3
    34906 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163834403 www.fayansart.com

    Değerlendirmeler

    Taylan Can
    Keşke sizi daha önceden bulsaymışım. Banyom mükemmel bir alana dönüştü. Teşekkürler.
    6 yıldan fazla önce
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