FayansArt bir Boran Reklam markası olup fayans üzerine dekoratif ve dijital baskılar konusunda profesyonelleşmiş bir firmadır. Geliştirmiş olduğu özel baskı formülü sayesinde mutfak fayansları,banyo fayansları, hamam&spa fayansları ve havuz fayanlarında kullanılabilmektedir. FayansArt ürünleri her türlü temizlik malzemesi ve klor gibi havuz kimyasallarına karşı tam korumaya sahiptir.
- Hizmetler
- fayans baskı
- banyo fayansları
- mutfak fayansları
- kişiye özel baskı
- Hizmet alanları
- türkiye ve avrupa
- Adres
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Şeyhli Mh. Kuruçeşme Sk. No:3
34906 İstanbul
Türkiye
+90-2163834403 www.fayansart.com