Dekor Ustam Evini yenilemek, tadilat yaptırmak isteyen müşterilerin hayallerini uzman ekibi sayesinde sıfır hata ile gerçekleştirir. Ev yenilemek hiz bu kadar kolay olmamıştı sloganıyla hizmet veren firmamız siz değerli müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlayarak doğru zamanda doğru uygulama yaparak müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde tedarik etmeyi amaçlar.
- Hizmetler
- Ev yenileme
- Tadilat
- resterasyon
- iç mimarlık
- iç mimari proje çizim
- banyo tadilatı
- banyo yenileme
- mutfak tadilatı
- mutfak yenileme
- parke döşeme
- seramik işçiliği
- boya işleri badana işleri
- Mutfak dolabı
- banyo dolabı
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- Hizmet alanları
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- ev tadilat
- Decorative
- dekorasyon
- Bathroom fixtures
- Restorasyon
- Kadıköy
- Şirket ödülleri
- Sıfır hata, Mutlu müşteri deneyimleri
- Adres
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Söğütlü çeşme cad. No:66/68 D: 9-10
34714 Kadıköy
Türkiye
+90850520012302166061123 www.dekorustam.com.tr