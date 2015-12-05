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PASART DESİGN
3D Görselleştirme Kocaeli, İzmit/Kocaeli, Türkiye
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • BAŞİSKELE BELEDİYESİ , PASART DESİGN PASART DESİGN Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    BAŞİSKELE BELEDİYESİ , PASART DESİGN PASART DESİGN Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    BAŞİSKELE BELEDİYESİ , PASART DESİGN PASART DESİGN Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    +2
    BAŞİSKELE BELEDİYESİ
    BAĞÇEŞME PROJE 3D GÖRSELLER, PASART DESİGN PASART DESİGN Klasik Mutfak Ahşap Ahşap rengi
    BAĞÇEŞME PROJE 3D GÖRSELLER, PASART DESİGN PASART DESİGN Modern Çocuk Odası Ahşap Beyaz
    BAĞÇEŞME PROJE 3D GÖRSELLER, PASART DESİGN PASART DESİGN Modern Balkon, Veranda & Teras Ahşap Ahşap rengi
    BAĞÇEŞME PROJE 3D GÖRSELLER
    PASART KURUMSAL, PASART DESİGN PASART DESİGN
    PASART KURUMSAL

    Hayallerinizin gerçeğe dönüştüğü tek adresiniz PASART DESİGN

      3 boyutun en canlı halini, ekrana sığdırabilmenin haklı gururu ile, alanında uzmanlaşmış kadromuzla birlikte sektörde hizmet vermekteyiz.   Edindiğimiz tecrübe ile başarılarınıza destek vermeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki siz müşterilerimiz için, ayrıcalıklar ayrıntılarda saklıdır. Bundan dolayı;   Dinliyoruz; Biz biliyoruz ki iyi bir dinleyici olmak iyi anlamaktır. Sizi iyi anlayabilmek için can kulağıyla dinliyoruz.   Hedef koyuyoruz; Biz biliyoruz ki “disiplin” yaptığımız işin ciddiyeti için çok önemli. Bu nedenle her işimizi disiplin içinde çalışarak planlıyor, geliştiriyor ve en iyisini sunmayı hedefliyoruz.   Hayat veriyoruz; Biz biliyoruz ki 3 boyut tek başına yeterli değil. Yükseklik, genişlik ve derinliğin yanında işlerimize ruhumuzu da katarak hayat veriyoruz.   Biz işimizi iyi biliyoruz. Siz de PASART DESİGN ’in ayrıcalıklarını yaşamalısınız.    Sürekli katlanarak artan bilgi birikimlerimizle ve alanında uzmanlaşmış kadromuzla   iş ortağınız olmaktan mutluluk duyacağız   PASART DESİGN Ö.Deniz DOĞAN

    Hizmetler
    • 3 BOYUTLU MİMARİ GÖRSELLEŞTİRME
    • İÇ MEKAN TASARIMI
    • 3D VE 2D MİMARİ PLAN
    • POST PRODÜKSİYON
    • 3D 360 SANAL TUR
    Hizmet alanları
    Kocaeli, İzmit/Kocaeli, Türkiye
    Adres
    Yenişehir Mh. Demokrasi Cd. 54 Flexy İş Merkezi İzmiT
    4050 Kocaeli, İzmit/Kocaeli, Türkiye
    Türkiye
    +90-2623200019 www.pasartdesign.com
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