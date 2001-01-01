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ON TASARIM LTD. ŞTi.
Peyzaj Mimarları Ankara
Genel Bakış 13Projeler (13) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

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    • BURSA – ORHANGAZİ MEYDANI VE ÇEVRESİ: OSMANLI TARİHİ DOKUSUNDA “YAVAŞ HAYAT”, ON TASARIM LTD. ŞTi. ON TASARIM LTD. ŞTi.
    BURSA – ORHANGAZİ MEYDANI VE ÇEVRESİ: OSMANLI TARİHİ DOKUSUNDA “YAVAŞ HAYAT”, ON TASARIM LTD. ŞTi. ON TASARIM LTD. ŞTi.
    BURSA – ORHANGAZİ MEYDANI VE ÇEVRESİ: OSMANLI TARİHİ DOKUSUNDA “YAVAŞ HAYAT”, ON TASARIM LTD. ŞTi. ON TASARIM LTD. ŞTi.
    +2
    BURSA – ORHANGAZİ MEYDANI VE ÇEVRESİ: OSMANLI TARİHİ DOKUSUNDA “YAVAŞ HAYAT”
    DOĞA DAN ÖĞRENMEK – TOHUM: MALTEPE BÖLGE PARKI, ON TASARIM LTD. ŞTi. ON TASARIM LTD. ŞTi.
    DOĞA DAN ÖĞRENMEK – TOHUM: MALTEPE BÖLGE PARKI, ON TASARIM LTD. ŞTi. ON TASARIM LTD. ŞTi.
    DOĞA DAN ÖĞRENMEK – TOHUM: MALTEPE BÖLGE PARKI, ON TASARIM LTD. ŞTi. ON TASARIM LTD. ŞTi.
    +1
    DOĞA DAN ÖĞRENMEK – TOHUM: MALTEPE BÖLGE PARKI
    MÜCADELE – UMUT – SONSUZLUK ÜÇLEMESI: GELIBOLU YARIMADASI, ON TASARIM LTD. ŞTi. ON TASARIM LTD. ŞTi.
    MÜCADELE – UMUT – SONSUZLUK ÜÇLEMESI: GELIBOLU YARIMADASI, ON TASARIM LTD. ŞTi. ON TASARIM LTD. ŞTi.
    MÜCADELE – UMUT – SONSUZLUK ÜÇLEMESI: GELIBOLU YARIMADASI, ON TASARIM LTD. ŞTi. ON TASARIM LTD. ŞTi.
    +2
    MÜCADELE – UMUT – SONSUZLUK ÜÇLEMESI: GELIBOLU YARIMADASI
    ÇANAKKALE - TARİH - EKOLOJİ , YAŞAYAN TANIK KENT YIRTIKLARINI ONARIYOR, ON TASARIM LTD. ŞTi. ON TASARIM LTD. ŞTi.
    ÇANAKKALE - TARİH - EKOLOJİ , YAŞAYAN TANIK KENT YIRTIKLARINI ONARIYOR, ON TASARIM LTD. ŞTi. ON TASARIM LTD. ŞTi.
    ÇANAKKALE - TARİH - EKOLOJİ , YAŞAYAN TANIK KENT YIRTIKLARINI ONARIYOR, ON TASARIM LTD. ŞTi. ON TASARIM LTD. ŞTi.
    +5
    ÇANAKKALE - TARİH - EKOLOJİ , YAŞAYAN TANIK KENT YIRTIKLARINI ONARIYOR
    ZAMAN İÇİNDE BURSA - KIZYAKUP KENT PARKI, ON TASARIM LTD. ŞTi. ON TASARIM LTD. ŞTi.
    ZAMAN İÇİNDE BURSA - KIZYAKUP KENT PARKI, ON TASARIM LTD. ŞTi. ON TASARIM LTD. ŞTi.
    ZAMAN İÇİNDE BURSA - KIZYAKUP KENT PARKI, ON TASARIM LTD. ŞTi. ON TASARIM LTD. ŞTi.
    +2
    ZAMAN İÇİNDE BURSA - KIZYAKUP KENT PARKI
    IZMIT – EKOLOJIK KORDON: TÜKENMEKTE OLAN BIR KENTIN HAYATA TUTUNUSU..., ON TASARIM LTD. ŞTi. ON TASARIM LTD. ŞTi.
    IZMIT – EKOLOJIK KORDON: TÜKENMEKTE OLAN BIR KENTIN HAYATA TUTUNUSU..., ON TASARIM LTD. ŞTi. ON TASARIM LTD. ŞTi.
    IZMIT – EKOLOJIK KORDON: TÜKENMEKTE OLAN BIR KENTIN HAYATA TUTUNUSU..., ON TASARIM LTD. ŞTi. ON TASARIM LTD. ŞTi.
    +5
    IZMIT – EKOLOJIK KORDON: TÜKENMEKTE OLAN BIR KENTIN HAYATA TUTUNUSU...
    Hepsini göster: 13 proje

    ON TASARIM LTD. ŞTi. 2007 Yılında Peyzaj. Y.Mimari ve Kentsel Tasarımcı Dr. Oktan Nalbantoğlu tarafından kurulmuş olup, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı konularında alt ölçekten kent ölçeğine kadar geniş bir yelpazede proje çalışmalarını sürdürmektedir.

    Firma, bünyesinde çalışan Peyzaj Mimarları, Kentsel Tasarımcılar, Mimar ve Şehir Plancılarıyla çok disiplinli tasarım ve planlama süreçlerinin kurgulanması ve yönetilmesi konularında deneyim sahibidir.

    Konut geliştirme projeleri, karma kullanımlı kentsel gelişim projeleri, eğitim, sağlık, ticaret ve turizm merkezlerine yönelik Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme projeleri, Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına yönelik projeler, kentlerdeki kamusal alanlara (meydan, cadde ve bulvar düzenlemeleri, sokak sağlıklaştırma, kent parkları, kentsel dönüşüm alanları kıyılar) yönelik kentsel tasarım projeleri ile bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması firmanın asıl çalışma konularını oluşturmaktadır.

    Yurt içi ve dışında tanınan mimar ve mühendislerle birlikte ulusal ve uluslararası ortakçıl projelerde görev alan firma yenilikçi ve çağdaş tasarım yaklaşımlarını benimsemektedir. Her bir projenin kendisine özgü kavramsal yaklaşımın ortaya konmasının yanı sıra, proje alanının ekolojik değerleri ile içinde var olduğu çevrenin ve kentinin bağlamsal karakteri ve "YER"le olan ilişkisi firmanın önemsediği konuların başında gelmektedir. 

    On Tasarım LTD. ŞTİ. Ulusal ve Uluslararası çok sayıda kentsel tasarım, mimarlık ve peyzaj mimarlığı proje yarışmalarına katılmış ve çoğu birincilik olmak üzere çok sayıda ödül kazanmıştır.

    Hizmet alanları
    Türkiye Cumhuriyeti
    Şirket ödülleri
    • -Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültürpark ve Çevresi Planlama ve Tasarım Yarışması, 2001, II. Ödül-Ankara Büyükşehir Belediyesi Osmanlı İmparatorluğunun 70.Kuruluş Yıldönümü Anıt Kompleksi ve Parkı Proje Yarışması, 2003, IV. Mansiyon
    • -Bursa Osmangazi Belediyesi Kızyakup Kent Parkı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması, 2006, Satın Alma Ödülü
    • -Maltepe Bölge Parkı Fikir Yarışma Projesi, 2007, 1.Ödül
    • -Yenimahalle Belediyesi Kentsel Tasarım, Peyzaj ve Mimari Proje Yarışması, 2008, I.Ödül
    • -Adana Büyükşehir Belediyesi Ziyapaşa Mahallesi Mimar Sinan Parkı Kentsel Tasarım Ulusal Proje Yarışması, 2008, V.Mansiyon Ödülü
    • -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Sahili Peyzaj ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması, 2010, Mansiyon Ödülü
    • -Zonguldak Belediyesi Lavuar Alanı ve Çevresi Koruma Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışması, 2010, I. Ödül
    • -Ankara Yenimahalle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Yarışması, 2011
    • -Bursa Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması, 2012, III.Mansiyon Ödülü
    • -Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Uludağ Milli Parkı I. ve II. Gelişim Bölgeleri Peyzaj Planlama, Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması, 2012, I. Ödül
    • -Uşak Belediyesi İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Ulusal Mimarlık, Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması, 2012, I.Mansiyon Ödülü
    • -Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Ağadere Hastanesi ve Şehitliği Fikir Projesi Yarışması, 2012, I.ödül
    • -Çanakkale Belediyesi Kent Meydanı ve Çevresi Düzenlemesi ''Yeşil'' Kentsel Tasarım Proje Yarışması, 2013, II. Ödül
    • -Kurbağalıdere Vadisi Fikir Projesi Yarışması, 2013, Eşdeğer 1.Ödül
    • -Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Bölge Parkı Yakın Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Proje Yarışması, I. Ödül
    • Hepsini göster: 15 ödül
    Adres
    Beysukent Sitesi Dicle Caddesi Tunca Sokak No:6 Beysukent
    06810 Ankara
    Türkiye
    +90-3122350401 www.ontasarim.com.tr

    Değerlendirmeler

    Mert
    1 yıldan fazla önce
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