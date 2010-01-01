GÜRALLAR YAPI

1948 yılında ticari faaliyetlerine başlayan Gürallar Grubu bünyesindeki Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme Şirketi olan Gürallar Yapı, 2010 yılına kadar Gürallar Grubu’na ait yatırımların geliştirmesini ve inşaatını yaparken , 2010 yılından sonra Gayrimenkul sektörüne hizmet vermeye başlamıştır.

Günümüze kadar yaklaşık 2 milyon metrekare arazi üzerinde 370 bin metrekare inşaat alanına ulaşan sayısız başarılı projeye imza atmış bir Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme firması olan Gürallar Yapı'nın tamamlanmış projeleri arasında dünyaca ünlü Ali Bey ResortOtelleri, Lav Fabrikaları, çeşitli konut ve okul inşaatları yer almaktadır. Faaliyetlerine başladığı ilk yıllardan günümüze kadar bir çok projeyi başarıyla tamamlayan şirket, her geçen gün yıldızı daha da parlayan Türk gayrimenkul ve inşaat sektörü içinde kısa zamanda haklı bir yer edinmiştir. Köklü Gürallar geleneğinin bir parçası olan şirket, profesyonelliğe ve kaliteye önem veren yaklaşımının sonucunda elde ettiği bu güvenilir konumu bugün de devam ettirmektedir. Gürallar Yapı Lapis Han Projesi ile International PropertyAvards tarafından ödüllendirilerek , 2013-2014 yılında"Dünyanın, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en iyi ofis geliştiricisi" ödülünü kazanan ilk ve tek Türk firması olma unvanını elde etmiştir. En iyi lokasyonlarda en kaliteli projeler yapmak hedefiyle Gayrimenkul Sektöründe faaliyet gösteren Gürallar Yapı,sürdürülebilir, doğaya saygılı, geleceğe taşınacak ve teknolojik altyapıya sahip yapılar geliştirmeyi ilke edinmiştir.